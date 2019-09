Verkaufsoffener Sonntag Mall of Berlin feiert am Wochenende fünfjähriges Bestehen

Berlin. Von goldenem Konfettiregen über eine riesige Torte bis zu Magie – von Freitag bis Sonntag ist in der Mall of Berlin einiges geplant. Dann feiert das Einkaufscenter am Leipziger Platz seinen fünften Geburtstag und soll sich zu diesem Anlass in eine „Wonder Mall“ verwandeln, wie die HGHI Holding GmbH, Betreiber und Projektentwickler des Einkaufszentrums, ankündigt.

Am Sonntag gibt es in Berlin anlässlich der 59. Internationalen Funkausstellung einen verkaufsoffenen Sonntag, an dem sich auch die Mall of Berlin beteiligt.

In einem Konfettiregen können die Besucher Preise gewinnen

Schon am Freitag beginnt dort aber die Jubiläumsfeier – für alle Frühaufsteher bereits ab 6 Uhr, denn ab dann wird die Morgensendung des Radiosenders 104.6 RTL live aus der Mall moderiert. Vier Stunden später soll das Jubiläumswochenende dann offiziell eröffnet werden, mit dem „Anschnitt der größten Geburtstagstorte der Stadt“, wie es heißt. Beim anschließenden Konfettiregen haben Besucher die Chance, Preise im Gesamtwert von 50.000 Euro zu gewinnen.

Für die drei Tage sind außerdem verschiedene Künstler angekündigt, darunter der Magier Farid, der durch verschiedene Fernsehshows bekannt wurde und am Sonnabend in der in 23 Metern Höhe glasüberdachten „Piazza“ der Mall zu Gast ist.

Am Sonntag soll es Unterhaltungsangebote vor allem für Kinder geben

Am Sonntag soll das Shopping-Center dann ganz der Familie gewidmet sein, wie angekündigt wird. Vor allem für Kinder soll es an dem Tag zahlreiche Unterhaltungsangebote geben.

Die Mall of Berlin wurde im September 2014 eröffnet; auf 76.000 Quadratmetern befinden sich rund 300 Geschäfte. Sie ist das Herzstück eines Stadt­quartiers, zu dem außerdem Wohnungen, Büros, Gastronomie und ein Hotel gehören. Mit ihm sollte damals eine städtebauliche Lücke zwischen zwischen Potsdamer Platz und Friedrichstraße geschlossen werden. Laut HGHI Holding GmbH wird die Mall jährlich von rund 22 Millionen Menschen besucht.