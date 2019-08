Algenblüte: Flussbadpokal in der Spree muss abgesagt werden

Berlin. Die Austragung des Flussbadpokals an der Museumsinsel muss in diesem Jahr auch im zweiten Anlauf abgesagt werden. Der für Sonntag geplante Ersatztermin des Schwimmwettkampfs in der Spree könne wegen der derzeitigen Algenblüte im Fluss nicht stattfinden, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Stattdessen lädt der Verein Flussbad Berlin, der das Rennen ausrichtet, alle Interessierten zu einer Informationsveranstaltung zum Thema Wasserqualität in den Flussbadgarten neben dem Staatsratsgebäude.

Schon im Juni musste der Flussbadpokal in der Spree abgesagt werden

Die aktuelle Algenblüte sei durch die hohen Wassertemperaturen der vergangenen Wochen und die nur langsam fließende Spree begünstigt worden, teilte der Verein mit. Unter diesen Bedingungen sei eine Austragung nicht möglich, denn beim Kontakt mit bestimmten Sorten von Blaualgen könnten gesundheitliche Folgen nicht ausgeschlossen werden.

Der Wettbewerb musste nicht zum ersten Mal in diesem Jahr abgesagt werden. Ursprünglich sollte das Wettschwimmen bereits im Juni stattfinden. Durch heftige Regenfälle war damals die Berliner Mischwasserkanalisation übergelaufen und hatte die Spree verunreinigt. Eine ausreichende Wasserqualität war dadurch nicht mehr gegeben. Auch im Jahr 2017 konnte der Wettbewerb nicht stattfinden.