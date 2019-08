So heftig hat das Unwetter eine Berliner Wohnung zugerichtet

Diese Wohnung in einem Berliner Wohnhaus an der Beusselstraße wurde vom eindringenden Wasser schwer beschädigt.

Das Unwetter, das am Freitag über Berlin hinwegzog, hat einem Wohnhaus in Moabit schwer zugesetzt. Mehrere Wohnungen wurden schwer beschädigt, Wasser lief und tropfte von den Decken. Bewohner versuchten, das Regenwasser teilweise mit Eimern, Schüsseln und Töpfen aufzufangen - mit mäßigem Erfolg. Das Haus an der Beusselstraße musste schließlich evakuiert werden.