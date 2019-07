Clärchens Ballhaus in Berlin - Eigentümer kündigt Mietvertrag

Dem beliebten Veranstaltungsort Clärchens Ballhaus in Mitte droht die Schließung. Den aktuellen Betreibern wurde gekündigt.

Berlin. Dem Tanzlokal Clärchens Ballhaus an der Auguststraße in Mitte droht das Aus. Der Eigentümer habe den Mietvertrag zum Jahresende gekündigt, bestätigte der Betreiber Christian Schulz der Berliner Morgenpost. Zuerst hatte darüber der Sender RBB berichtet. Demnach seien gegenüber Mitarbeitern bereits mündliche Kündigungen der Arbeitsverträge zum Jahresende ausgesprochen worden.

Schulz betreibt den mehr als 100 Jahre alten Veranstaltungsort seit 2004 gemeinsam mit dem Bühnenbildner David Regehr und hatte ihn in dieser Zeit zu einer Kultstätte für Swing-Partys und Tango-Abende gemacht. Vor einem halben Jahr wurde das Gebäude von einem Berliner Fotokünstler und Immobilienerben gekauft.

Im Hof vor Clärchens Ballhaus. Den Betreibern wurde gekündigt

Foto: dpa

Zu seine künftigen Plänen äußerte sich der Käufer bisher nicht. Der Erhalt von Clärchens Ballhaus sei aber "denkbar", berichtete der RBB. Demnach soll das Gebäude ab Januar renoviert werden. "So viel wie eben nötig", wird der Eigentümer dort zitiert.

Hier tanzten die Berliner schon zu Zilles Zeiten

Das mehr als 100 Jahre alte Ballhaus hat bisher viele Lokale und Clubs überlebt. Schon zu Zilles Zeiten wurde dort getanzt, geflirtet und getrunken. Die Musik reicht inzwischen von AC/DC über Peter Fox bis Andrea Berg. Cool muss hier aber niemand sein. Tagsüber sitzen Familien bei Pizza im Garten, nach Mitternacht kann die Stimmung sein wie bei einer Betriebsfeier. Einen strengen Türsteher hat das Ballhaus nicht.

Als die Theaterleute Regehr und Schulz das Ballhaus vor 15 Jahren aus dem Dornröschenschlaf weckten, kamen die alten Stammgäste zurück. Und mit ihnen junge Leute, Touristen und Prominente. Quentin Tarantino drehte an der Bar mit Brad Pitt und Christoph Waltz eine Szene für den Zweiten-Weltkriegs-Film „Inglourious Basterds“.

Das Ballhaus war mehr als 90 Jahre in Familienbesitz, bis Regehr und Schulz es übernahmen. Den Namen hat das Ballhaus von seiner ersten Inhaberin: Clara „Clärchen“ Habermann, die zu Zeiten des Ersten Weltkriegs zu sogenannten „Witwenbällen“ lud. An die 900 Ballhäuser soll es angeblich zu Kaisers Zeiten in Berlin gegeben haben. (mit mim)