Clärchens Ballhaus in Berlin soll weiter betrieben werden

Die Betreiber des Tanzlokals Clärchens Ballhaus müssen am Jahresende aufhören. Der neue Eigentümer will den Betrieb aber fortführen.

Berlin. Wie geht es weiter mit Clärchens Ballhaus? Diese Frage beschäftigt aktuell viele Freunde des Tanzlokals in der Auguststraße in Mitte. Denn die bisherigen Betreiber Christian Schulz und Sven Regehr müssen den Betrieb zum Jahresende aufgeben. Ihr Mietvertrag wurde nicht verlängert.

Was der neue Investor mit Clärchens Ballhaus genau plant, ist noch unklar

„Die Berliner sind weiter eingeladen noch ein halbes Jahr zu kommen“, sagte Betreiber Christian Schulz, der nur telefonisch erreichbar war. Schulz mahnte abzuwarten. Vielleicht werde die Situation in den nächsten Tagen schon komplett anders sein. „Wir nehmen die Situation so, wie es ist.“ Schließlich sei man vom Charakter zuversichtlich. „Und wir sind stolz auf das, was wir die vergangenen 14 Jahre gemacht haben – das Ballhaus blüht und gedeiht.“

Schulz betreibt den Veranstaltungsort seit 2004 gemeinsam mit dem Bühnenbildner David Regehr und hatte ihn in dieser Zeit zu einer Kultstätte für Swing-Partys und Tango-Abende gemacht. Der Eigentümer sei „ein Mensch der Kultur“. Daher sei man zuversichtlich, dass er eine Lösung finden werde.

Clärchens Ballhaus soll saniert und weitergeführt werden

Dabei handelt es sich um den Berliner Fotografen und Immobilieninvestor Yoram Roth, der das gesamte Areal Ende 2018 kaufte. Nachdem offenbar das Aus für Clärchens Ballhaus drohte, ließ Roth am Donnerstag über seine PR-Agentur mitteilen, dass es an der Auguststraße weiterhin einen Ort geben werde, an dem man Berlin in seiner Urform vorfinde. Und auch das Tanzen solle weitergehen. „Ich habe das Areal gekauft mit dem klaren Ziel, Clärchens Ballhaus zu beschützen“, sagt Roth. Es sei für ihn ein wichtiger Ort und auch der Kiez, in dem seine Mutter geboren sei, liege ihm am Herzen.

Um die Sicherheit der Gäste zu gewährleisten, seien allerdings ab Sommer 2020 Sanierungsarbeiten geplant. Die sanitären Anlagen müssten instandgesetzt, Dächer und Treppenhäuser saniert und die gastronomischen Räume auf zeitgemäße Standards gebracht werden. Der Spiegelsaal solle in jedem Fall erhalten bleiben.

Zwischennutzung bis zur Sanierung geplant

Der Pachtvertrag mit den jetzigen Betreibern sei bereits vor mehreren Jahren ausgelaufen und sei seitdem quartalsweise verlängert worden. Zwischen dem Auslaufen zum Ende 2019 und dem angedachten Beginn der Sanierungsarbeiten im Sommer 2020 solle eine passende Zwischennutzung gefunden werden. Wer danach die Geschicke des Hauses lenkt, sei noch unklar.

„Wichtig ist aber, dass der Betreiber den ‘Spirit’ von Berlin sowie Clärchens versteht, und dass es ehrliche Leute sind, die offen miteinander umgehen“, so Roth weiter. Es sei ein „magischer Ort“. Der Betreiber müsse Geist und Bedeutung des Hauses verstehen. Auch der Name soll weiterhin erhalten bleiben. „Eine Sorge von uns ist es, dass uns auferlegt wird, Wohnungen einzubauen. Dies würde bedeuten,dass Clärchens ein weiteres Opfer des Berliner Clubsterbens wird, ausgelöst durch den Berliner Wohnungswahn", so Roth in der Mitteilung weiter.

Schon im vergangenen Jahr versuchte der Bezirk Mitte mit einem Bebauungsplan, die derzeitige Nutzungsart des Gebäudes zu sichern, um zu verhindern, dass der Garten vor dem Ballhaus bebaut wird. Dazu kam es jedoch nicht. Als Begründung habe es aus dem Bezirksamt geheißen, dass die dafür zuständige Mitarbeiterin im Bauamt längere Zeit ausgefallen sei, sagte der Bezirksverordnete Sven Diedrich (Linke).

In Clärchens Ballhaus tanzten die Berliner schon zu Zilles Zeiten

Den Betreibern von Clärchens Ballhaus, hier der Spiegelsaal, wurde gekündigt (Archiv).

Foto: dpa Picture-Alliance / XAMAX / picture-alliance / XAMAX

Das mehr als 100 Jahre alte Ballhaus hat bisher viele Lokale und Clubs erlebt. Schon zu Zilles Zeiten wurde dort getanzt, geflirtet und getrunken. Die Musik reicht inzwischen von AC/DC über Peter Fox bis Andrea Berg. Cool muss hier aber niemand sein. Tagsüber sitzen Familien bei Pizza im Garten, nach Mitternacht kann die Stimmung sein wie bei einer Betriebsfeier. Einen strengen Türsteher hat das Ballhaus nicht.

Als die Theaterleute Regehr und Schulz das Ballhaus vor 15 Jahren aus dem Dornröschenschlaf weckten, kamen die alten Stammgäste zurück. Und mit ihnen junge Leute, Touristen und Prominente. Quentin Tarantino drehte an der Bar mit Brad Pitt und Christoph Waltz eine Szene für den Zweiten-Weltkriegs-Film „Inglourious Basterds“.

Woher Clärchens Ballhaus seinen Namen hat

Das Ballhaus war mehr als 90 Jahre in Familienbesitz, bis Regehr und Schulz es übernahmen. Den Namen hat das Ballhaus von seiner ersten Inhaberin: Clara „Clärchen“ Habermann, die zu Zeiten des Ersten Weltkriegs zu sogenannten „Witwenbällen“ lud. An die 900 Ballhäuser soll es angeblich zu Kaisers Zeiten in Berlin gegeben haben.