Berlin. Die andere Seite ist eigentlich nur einen Steinwurf entfernt. Man sieht sie, könnte rüber gehen. Nur einmal über die Bernauer Straße und man ist da. Trotzdem mache er es fast nie, sagt Nadim K. „Da ist eine Grenze, da beginnt eine andere Welt.“

Es geht ein Riss durch den Bezirk Mitte. Auch fast 30 Jahre nach dem Fall der Mauer ist der Bezirk entlang der einstigen Grenze zwischen Ost- und Westberlin sozial tief gespalten. Im ehemaligen Ostteils im Süden des Brunnenviertels hat eine massive Aufwertung stattgefunden hat. Der nördliche Teil der Bernauer Straße hingegen unterliegt einer ganz anderen, eigenen Dynamik. Es gibt noch ärmere Gegenden in Berlin, nirgendwo in der Stadt treffen die statistischen Unterschiede jedoch so deutlich aufeinander.

Soziale Probleme treten hier so massiv auf wie fast nirgendwo in der Stadt. Andererseits bietet das nördliche Quartier mit seinen günstigen Mieten noch immer vielen Menschen die Möglichkeit, mitten in der Innenstadt zu wohnen, die aus anderen Teilen des Zentrums längst verdrängt worden sind. Das nördliche Brunnenviertel stellt damit auch entscheidende Fragen an Berlin: Kann die Stadt die soziale Schieflage beheben und schafft sie es gleichzeitig trotz Gentrifizierung dort auch weiterhin, Menschen aller Einkommensklassen ein Zuhause bieten zu können?

Es ist später Nachmittag an diesem heißen Junitag. Beton und Asphalt rund um die Brunnenstraße haben sich aufgeheizt. Nadim K. sitzt mit seiner Frau und den beiden Töchtern im vollen Eiscafé „Eisberg“. Der Laden liegt nur wenige Meter nördlich der Bernauer Straße. Trotzdem könnte man ihn sich, mit den roten Plastikstühlen und ja, auch mit seiner Klientel, auf der südlichen Seite der Straße kaum vorstellen.

Dort liegt Alt-Mitte. Die Gegend ist wie keine andere Symbol für den Wandel des Berlins der Zeiten vor und nach der Teilung zur neuen Hauptstadt. Hier haben aufstrebende Unternehmen ihren Sitz – wenn sie es sich denn noch leisten können. Rundherum sind die Cafés und Restaurants voll mit jungen Menschen und Familien, die sich auf Englisch, Spanisch oder Französisch unterhalten. Auf den ersten Blick scheint das Leben hier sorgenfrei, ganz dem Idyll entsprechend, das Orte wie der Zionskirchplatz repräsentieren.

„Man merkt die Blicke und fühlt sich nicht willkommen“

Für Nadim K. ist das weit weg. „Die Leute hier kämpfen ums Überleben, da drüben leben die Leute.“ Er kratzt in seinem Eisbecher, ruft seinen Töchtern zu, nicht so wild herum zu laufen. Zu seinen Shorts trägt er ein Footballtrikot, auf dem Kopf eine Kappe. Der 26-Jährige ist palästinensischer Abstammung. Seit seiner Geburt lebt er in der nahen Chausseestraße. Er ist im Brunnenviertel groß geworden.

Doch obwohl er nach dem Mauerfall geboren wurde, habe es für ihn selten Gründe gegeben, auf die andere Seite der Bernauer Straße zu gehen. Und wenn doch, seien die Erfahrungen eher abschreckend gewesen. Es sei unangenehm. „Man merkt die Blicke und fühlt sich nicht willkommen“, sagt er. Wenn man nicht Teil einer Studentengruppe sei oder ein Schlipsträger, würde man nicht dazugehören.

Mehr als jedes zweite Kind wächst im nördlichen Brunnenviertel in einem Hartz-4-Haushalt auf

Nadim sagt, er arbeite als Selbstständiger, gerade mache er Wohnungsauflösungen, könne jedoch auch eine Website bauen. Auch mit Onlinemarketing kenne er sich aus. Eigentlich, sagt er, gebe es fast nichts, was er nicht könne oder wofür er jemanden vermitteln könne. „Wenn man hier zu Geld kommen will, muss man kreativ sein.“ Auf der Nordseite lebten die meisten Menschen am Existenzminimum. Da drüben jedoch, „da lebt eine andere Klasse“.

Brunnenviertelbewohner Nadim K.

Nirgendwo in Berlin ist die Einkommensungleichheit so groß wie an dieser Stelle. Die Zahl der Hartz-4-Empfänger etwa liegt im Bereich Brunnenstraße-Süd bei lediglich 4,4 Prozent, von Kinderarmut sind nur 6,9 Prozent betroffen. Direkt angrenzend auf der nördlichen Seite der Bernauer Straße sind hingegen 36,8 Prozent aller Einwohner auf Arbeitslosengeld II angewiesen.

Mehr als jedes zweite Kind wächst dort in einer Hartz-4-Familie auf. In der Bezirksregion ist gerade der Anteil der unter 18-Jährigen mit Migrationshintergrund mit 86 Prozent extrem hoch. Neun von zehn Grundschülern sprechen in ihren Familien vorrangig kein Deutsch. „Dazwischen liegen Welten“, sagt Mittes Bau- und Sozialstadtrat Ephraim Gothe (SPD).

Altbauten wurden abgerissen, betonlastige Neubauten errichtet

Dass sich die beiden Viertel so unterschiedlich entwickelt haben, hat ganz konkrete Gründe. Da ist zum Beispiel die Bausubstanz. Alt-Mitte ist nicht nur zentral und hip, es ist an vielen Ecken auch schön. Stuckbesetzte Altbaufassaden, hübsche Straßen und viele Ladenlokale in den Erdgeschossen, die Raum für Gastronomie und kleine Läden bieten. Auf der anderen Seite, auf der Seite des ehemaligen West-Berlins, dominieren betonlastige Neubauten.

Sie sind Ergebnis einer Politik, die die zwar maroden, aber unzerstörten Altbauten in der Gegend nach dem Krieg abreißen ließ und das Brunnenviertel in den 60er-Jahren zum größten Flächensanierungsgebiet Deutschlands machte. Dafür gibt es dort heute monotone Hausblöcke und viele Parkplätze, aber verhältnismäßig wenig Leben auf der Straße. Große, autofreie Flächen mit Bänken und Bäumen wie die Swinemünder Straße sind auch bei gutem Wetter wie ausgestorben. „Um den Zionskirchplatz ist es brechend voll, und die Leute sitzen auf dem Bürgersteig, im nördlichen Brunnenviertel aber herrscht tote Hose“, sagt Stadtrat Gothe.

Teuro Mikroapartments für 700 Studenten entstanden

Trotzdem verändert sich auch hier langsam die Gegend, eröffnen neue Lokale, wie das Gastro-Pub „Hirsch und Hase“ in einem Pavillon an der Brunnenstraße, wo Entenherzen und Grüner Spargel mit Briepäckchen serviert werden und die Gäste Englisch sprechen. Wenige Meter weiter steht ein riesiger Neubau, der rund 700 Mikroappartements für Studenten beherbergt, die günstigsten ab 600 Euro für 17 Quadratmeter.

Das Erdgeschoss wirkt wie eine Mischung aus moderner Hotellobby und Start-up-Büro. Überall stehen Lounge-Möbel auf tiefen Teppichen, daneben Tischtennisplatten und Billardtische. Am nordöstlichen Ende des Viertels baut die Groth-Gruppe rund 700 Wohnungen und Appartements.

Degewo besitzt rund 70 Prozent aller Häuser im Brunnenviertel – und hält die Mieten niedrig

Eine voll durchschlagende Gentrifizierung wie in fast allen anderen Teilen der Innenstadt gibt es hier jedoch nicht. Das nördliche Brunnenviertel mit seinen mehr als 36.000 Einwohnern ist auch heute noch sozial größtenteils so zusammensetzt wie vor vielen Jahren – wegen seiner Eigentümerstruktur. Ein Großteil des Viertels, rund 70 Prozent, gehört der Degewo und ist damit in Landeshand.

Das Brunnenviertel sei zweifellos im Wandel, sagt Jörn Richter, Leiter des Degewo-Kundenzentrums Nord an der Brunnenstraße. „Doch einer Verdrängung durch immer höhere Mieten kann man gegensteuern.“ Dazu trage die Degewo mit der Pflege ihres Bestands und von Neubauprojekten bei.

Die Kehrseite von Alt-Mitte: Viele alte Bewohner wurden verdrängt

Dass noch heute im Brunnenviertel so viele Menschen mit niedrigen Einkommen mitten in der Stadt wohnen, ist schlicht auch damit zu erklären, dass sie anders als in vielen anderen Vierteln nicht durch steigende Mieten verdrängt wurden. Gerade bei diesem Vergleich zeigt sich die Kehrseite der rasanten Entwicklung in Alt-Mitte. Das Viertel steht wirtschaftlich und sozial heute vor allem deshalb so gut dar, weil scharenweise zahlungskräftige Neuberliner in die Gegend gezogen sind und die alte Mieterschaft aus Ostzeiten verdrängt haben.

Auch darauf bezogen sagt Sabine Hellweg: „Das Brunnenviertel steht im Vergleich immer als das Schlechtere da, aber das ist nicht angemessen und richtig.“ Sie leitet seit 2006 das Quartiermanagement Brunnenviertel-Ackerstraße. Das Viertel sei seitdem lebendiger geworden. Durch Gründung des Familienzentrums 2010 und des Vikihauses an der Stralsunder Straße im vergangenen Jahr gebe es in dem an Cafés und Ladenlokalen armen Gebiet nun mehr Möglichkeiten für die Bewohner, sich auszutauschen. „Das sind ganz wichtige Orte, wo Menschen zusammen kommen.“

Gustav-Falke-Grundschule als gelungenes Projekt

Gleichzeitig zeigten Beispiele wie die Gustav-Falke-Grundschule, wie es gehen könne. Lange setzten Eltern aus Alt-Mitte viele Hebel in Bewegung, um ihr Kind nicht auf die nahe Schule im nördlichen Brunnenviertel zu schicken. Doch 2010 startete die Schule ein anfangs umstrittenes Experiment, das heute als Erfolg gilt. Seitdem gibt es Englischunterricht ab Klasse eins und einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt.

Während einerseits nun mehr Kinder aus Alt-Mitte kommen, wurde parallel die Förderung für Kinder erhöht, die Unterstützung brauchen. „Langfristig ist das Projekt aufgegangen“, sagt Hellweg. Für die Kinder und die ganze Schule habe es sich sehr positiv gewendet. Entscheidend dafür wie auch für die grundsätzliche Entwicklung im Kiez sei, so Hellweg, dass es genug Mittel und Personal gebe, um Kinder egal welchen Hintergrunds unterstützen zu können.

Bis diese Bemühungen ihre volle Wirkung zeigen, dürfte es noch dauern. Für Nadim K. zumindest fühlen sich die Unterschiede der nahen Viertel noch sehr real an. „Das ständig zu sehen, verstärkt die Kluft.“ Mittlerweile haben alle ihr Eis gegessen, die Mädchen wollen jetzt endlich nach Hause. Nadim K. und seine Familie steigen in ihr Auto, das mal ein Streifenwagen war und noch heute die Aufschrift „OLIZEI“ trägt, und fahren davon.

