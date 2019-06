Die besten Eismacher messen sich am Alexanderplatz

Berlin. Die Sonne brennt, kein Wind weht und wer sich hinauswagt, dem wird es bald trocken im Mund. Mit anderen Worten: Eiskremwetter. Die florentinischen Veranstalter des alljährlichen weltweiten „Gelato Festivals“ haben sich für ihre zwei Tage des Deutschen Finales auf dem Alexanderplatz das perfekte Wochenende ausgesucht. 16 Hersteller aus dem ganzen Land lassen Sonnabend und Sonntag Laien und Profijuroren ihre eigens für den Wettbewerb entworfene Sorte kosten. Ziel ist das Finale 2021 in Italien.

Giancarlo ruft: „Melone! Melone!“

Am Sonnabendvormittag, als der lange Eiswagen mit genug Platz für 16 Eisanbieter, sowie eine Bühne und eine fahrende Eis-Produktionsküche nahe der Weltzeituhr aufgestellt sind, dauert es eine Weile, bis die Passanten verstehen, wie das hier läuft: Gegen ein Ticket für zehn Euro, für Eisfreunde unter einem Meter Größe für fünf Euro, kann man sich bei den Kandidaten sowie zwei Anbietern, die nicht am Wettbewerb teilnehmen, kleine Eistütchen abholen.

Als der siebenjährige Giancarlo also aus weiter Entfernung auf den Riesenwagen zurast und der Eis-Herstellerin aufgeregt zuruft: „Melone! Melone!“, muss diese ihm und dem hinzutretenden Vater Marco erklären, dass sich beide inmitten eines Wettbewerbs befinden, auf dem sich die Teilnehmer mindestens ein Jahr vorbereitet haben.

Eis-Fans kommen voll auf ihre Kosten.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Limettensorbet mit kandierten Karotten

Aus Berlin ist die 30 Jahre alte Karolina Stich im Rennen. Unter dem Namen „EisQueen“ beliefert sie aus ihrer Produktionsküche in Marienfelde unter anderem Gastronomie, Malls, nimmt Bestellungen für Hochzeiten und Firmenveranstaltungen an. Mit Eiscreme hatte sie lange nichts zu tun gehabt, wenn man den Job in ihrem Heimatort bei Bonn auf dem Marktplatz im Eiscafé Venezia einmal beiseite lässt. Vor vier Jahren aber, nach Business-Studium und Positionen bei namhaften Unternehmen in München, Wien und Berlin während denen der Gedanke reifte, „mal was Eigenes zu machen“, gab es das Angebot, eine Eisproduktion zu übernehmen. Und Karolina Stich zögerte nicht. Inzwischen hat sie vier Mitarbeiter.

„EisQueen“ Karolina Stich

Foto: Reto Klar

Bei zwei früheren Gelato Festivals war sie mit „Pfirsichsorbet mit Rose“ und „Limettensorbet mit kandierten Karotten“ dabei. Für diese Runde blieb sie lange unsicher, womit genau sie antreten sollte. „Dann wachte ich eines Morgens auf und wußte exakt, was ich versuchen würde.“

Einige Kügelchen Fruchtkaviar

Aus dem großen Eiswagen reicht sie Sonnabend und Sonntag ihre Schöpfung „Indian Summer“ heraus: Weißes Schokoladeneis mit Curry und Mango. „Den Curry bestellte ich online aus Java, wo er Noten von Zitrone und Ananas und etwas Ingwer hat, also süßlich schmeckt. „Nach drei Wochen – ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben – kam das indonesische Paket doch noch an“, sagt Stich. Auf dem Alexanderplatz wird das Eis durch einige Kügelchen Fruchtkaviar aus Mango-Essig vollendet.

Und die gewagten Sorten kommen an. „Das Spannende sind die verschiedenen Geschmacksrichtungen“, sagt etwa Christoph (44) aus Köpenick. Heidi (37) aus Kaulsdorf ist wie er mit Familie da: „Wir sind Eisfans. Eis geht immer.“ Und bald stellt sie sich wieder an. Für die nächste Waffel.