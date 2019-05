Wirklich Hauptstadt ist Berlin eigentlich nur in Mitte

Nur in Mitte, im nahen Umfeld der Machtzentrale, ist Berlin wirklich Hauptstadt. Darum ist der Bezirk so wichtig.

Wo die Macht sitzt, da wollen alle in unmittelbarer Nähe vertreten sein. Liegen Parlament und Regierung, Abgeordnetenbüros und Ministerien so eng beisammen wie im Berliner Regierungsviertel, sind all jene nicht weit, die ihren Einfluss auf die Politik geltend machen wollen, mit welchen Mitteln auch immer. Das liegt in der Natur der Sache. Es ist daher kaum verwunderlich, dass Berlins Zentrum rund um das Regierungsviertel heute so aussieht. In Straßen wie der Reinhardtstraße reiht sich Büro an Büro, oft auch kaschiert hinter historischen Fassaden. Zu einem großen Teil sind es Verbände oder Repräsentanzen großer Konzerne, die diese Adressen bevorzugen. Nur hier, im nahen Umfeld der Machtzentrale, ist Berlin wirklich Hauptstadt.