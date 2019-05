Das Sapphire Super Penthouse von Daniel Libeskind an der Chausseestraße in Mitte.

Das Sapphire Super Penthouse von Daniel Libeskind an der Chausseestraße in Mitte wird zum Rekordpreis von knapp vier Millionen Euro angeboten.

Berlin. Der Immobilienboom in Berlin treibt die Wohnungspreise in immer neue Höhen. Doch die Summe, die für das Penthouse Sapphire an der Chausseestraße in Mitte aufgerufen wird, setzt selbst die mittlerweile an immer neue Rekordpreise gewöhnten Hauptstädter in Erstaunen.