Berlin. Der ungewöhnliche Schwung, die besondere Konstruktion: Die Architektur der Kronprinzenbrücke am Regierungsviertel in Mitte fällt sofort ins Auge. Zu genau sollten Betrachter bei dem Bauwerk jedoch nicht hinschauen. Denn bei näherem Hinsehen offenbaren sich sofort eingeschlagene Lampen und verrostete Elemente.

Die Brücke ist seit Jahren in miserablem Zustand. So schnell wird sich daran nichts ändern. Denn ob und wie die Probleme am Bau über die Spree dauerhaft behoben werden können, weiß der Senat nicht. Die schicke Brücke in Berlins Zentrum der Macht scheint sich mehr und mehr als Fehlkonstruktion zu erweisen.

Dabei war die Kronprinzenbrücke einst ein Prestigebau aufgeladen mit viel Symbolkraft. Sie war die erste Überquerung der Spree nach der Teilung der Stadt. Ein erster Brückenschlag zwischen Ost- und Westberlin, ein Zeichen für die wieder zusammenwachsende Stadt. Da sollte die Brücke etwas Besonderes werden. Gebaut wurde sie bis im Jahr 1996 nach Entwürfen des spanischen Stararchitekten Santiago Calatrava. Die Baukosten beliefen sich auf 34 Millionen D-Mark, elf Millionen davon steuerte die EU bei.



Kronprinzenbrücke: Viele der Lampen sind seit Jahren kaputt

Eine Besonderheit der Brücke war ursprünglich das ausgefeilte Beleuchtungskonzept. 40 Bodenleuchten sollten die Fahrbahn erhellen, in den Geländern war eine indirekte Beleuchtung angebracht. Hinzu kommen vier hohe und zehn niedrige Beleuchtungsmasten. Von Weitem sollte der Brückenbau zu sehen sein. Eine leuchtende Verbindung über die nächtliche Spree.

Von dieser einstigen Strahlkraft ist im wahrsten Sinne des Wortes wenig geblieben. Die eigentliche Beleuchtung ist seit Jahren mehr oder weniger außer Betrieb.

Lange war kein ursprüngliches Beleuchtungselement funktionsfähig. Mittlerweile sind zumindest die Lichter im Fuß der Gehweggeländer wieder instandgesetzt. An den einstigen Beleuchtungsmasten hingegen wurden schon 2013 provisorische Lampen installiert, deren Stromversorgung frei von Mast zu Mast hängt. Aus dem Provisorium von einst ist längst eine Dauerlösung geworden. An einem Beleuchtungsmast hängt heute ein Verkehrsschild, wie um zu zeigen, dass er nicht mehr als Leuchte gebraucht wird. Auch für die 40 teils vollkommen zerstörten Bodenlampen steht eine Reparatur seit vielen Jahren aus.

Senat sucht eine Lösung für die Leuchten an der Kronprinzenbrücke

Zu den äußerlichen Schäden an der Beleuchtung und durch Korrosion haben sich in der Zwischenzeit Probleme an der Brückenkonstruktion selbst gesellt. Bei einer zuletzt 2017 durchgeführten Prüfung zeigten sich Mängel an einigen Schweißnähten, an Widerlagerverfügungen und an der Übergangskonstruktion, teilte Verkehrsstaatssekretär Ingmar Streese in der Antwort auf eine schriftliche Anfrage des parlamentarischen Geschäftsführers der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus Stefan Evers mit.

Diese Probleme wurden inzwischen teilweise angegangen, heißt es von der Senatsverkehrsverwaltung aktuell. Die Mängel an den Schweißnähten sind vor kurzem beseitigt worden. Um Rostschäden an tragenden Bauteilen will sich die Senatsverwaltung im Sommer kümmern.

Auf unbestimmte Zeit verschoben ist hingegen die Sanierung der beschädigten Beleuchtung. Der Grund: Die von Regine Günther (parteilos, für Grüne) geführte Senatsverkehrsverwaltung weiß nicht, wie sie die Probleme mit den Lampen dauerhaft beheben soll. „Eine Lösung für diese Leuchten liegt bislang nicht vor“, teilt Streese mit und meint die Probleme beim Schutz vor Vandalismus und mit Anfahrschäden unter vollständiger Beibehaltung des architektonischen Entwurfes. Austausch und Reparatur seien zwar grundsätzlich in Planung, hätten aber nicht die höchste Priorität, da die Verkehrssicherheit gewährleistet sei, teilte die Senatsverwaltung auf Nachfrage mit. Wann die Arbeiten tatsächlich jemals durchgeführt werden sollen, bleibt offen.

Die Lampen sind teure, aber fragile Einzelanfertigungen

Dabei liegt es weniger am Unvermögen der Verkehrsverwaltung. Die Brücke ist gewissermaßen ein Opfer ihrer selbst. Ihre Elemente sind zu filigran, um dem harten Berliner Alltag dauerhaft standhalten zu können. Die ehemals verwendeten Glasbauteile der Bodenlampen erwiesen sich als extrem anfällig für Vandalismus und Anfahrschäden durch Autos, heißt es in Streeses Antwort. Probleme gibt es seit der Inbetriebnahme in den 90er-Jahren. So ist die Brückenbeleuchtung zwar besonders, in der Praxis jedoch sehr kurzlebig. Selbst nach Reparaturen wurden die Lampen bald wieder mutwillig zerstört. Zudem müssten die Glasbauteile als Einzelanfertigungen jeweils neu und somit kostenintensiv hergestellt werden, so Stresse.

„Ein weiteres Problem stellt die damals gewählte Verkabelung dar“, führt der Verkehrsstaatssekretär aus. Die alte Anlage sei mit einer Spannung von 12 Volt betrieben worden und durch Wasserschäden vollkommen zerstört. Nachträglich eine Verkabelung mit der ortsüblichen Netzspannung von 230 Volt herzustellen, gestalte sich jedoch sehr aufwendig. Das alles hat seinen Preis. Die Senatsverwaltung schätzt die Kosten für die Instandsetzung der Brücke auf 600.000 Euro, davon alleine 300.000 Euro für die Erneuerung der Beleuchtung. Ob und wann die Brücke nochmals erstrahlen wird, ist offen.

