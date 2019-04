Bauverzug: Pergamonmuseum könnte erst 2025 fertig werden

Vier Jahre länger sollen sie dauern und 216 Mio. Euro mehr kosten: Die Bauarbeiten am Pergamonmuseum. Um das zu erklären, lud das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung am Donnerstag zu einem Rundgang. Das Problem: Zwei historische Pumpenhäuser.

Pergamonmuseum-Baustelle: Vier Jahre länger, 216 Mio. € teurer. Vier Jahre länger sollen sie dauern und 216 Mio. Euro mehr kosten: Die Bauarbeiten am Pergamonmuseum. Um das zu erklären, lud das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung am Donnerstag zu einem Rundgang. Das Problem: Zwei historische Pumpenhäuser.

Die Arbeiten am Pergamonmuseum sind vier Jahre im Verzug. Eine weitere Verlängerung der Bauzeit bis 2025 wird nicht ausgeschlossen.

Berlin. Am Freitag wird auf der Berliner Museumsinsel das Richtfest für den ersten Bauabschnitt der Grundinstandsetzung und Ergänzung des Pergamonmuseums begangen. Doch in die Vorfreude mischen sich neue Sorgen um das historische Bauwerk: „Aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen ist das Bauvorhaben weiter mit erheblichen Risiken verbunden“, teilte Petra Wesseler, Präsidentin des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung (BBR) bei einem Rundgang über die Baustelle am Dienstag mit. Eine Verlängerung der Bauzeit um bis zu 19 Monate, bis spätestens Frühjahr 2025, sei nicht auszuschließen.