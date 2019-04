Berlin-Mitte: Weitere Fundamente der Petri-Kirche freigelegt

Archäologin Claudia Melisch und Berlins Landesarchäologe Mathias Wemhoff an der Ausgrabungstelle am Petriplatz in Mitte.

Wie viel Geschichte im Berliner Boden liegt, zeigt eine Führung am Freitag auf der Fischerinsel. Dort an der Gertraudenstraße, wo Juden, Christen und Muslime aktuell einen Sakralbau mit Synagoge, Kirche und Moschee planen, das House of One, stand schon früher ein Gotteshaus: die St. Petri-Kirche. Sie bildete bis in die 1960er Jahre das spirituelle Zentrum der Nachbarschaft rund um den Petriplatz.