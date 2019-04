Millionenförderung für Freitreppe am Humboldt Forum

Die Initiative „Flussbad Berlin“ kommt ihrem Traum vom Freibad an der Museumsinsel ein Stück näher. Der Bund und das Land Berlin haben bekannt gegeben, die Planung und den Bau der ersten Freitreppe an der Schlossfreiheit aus Mitteln des Bundesprogramms „Nationale Projekte des Städtebaus“ zu finanzieren. Die Freitreppe soll dem Flussbad als Wasserzugang dienen.

Der Bund stellt für Planung und Bau 3,78 Millionen Euro zur Verfügung, sie werden ergänzt durch 2,635 Millionen Euro aus dem Etat der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung.

Das „Flussbad Berlin“ kommt der Umsetzung näher

Die Treppe ist der erste Schritt zur Realisierung des Projekts „Flussbad Berlin“. Die 38 Meter breite Sitzstufenanlage am sonnigen Südufer führt vom Humboldt Forum zum Spreekanal. in dem nach den Plänen des Vereins schon bald das Schwimmen im Spreewasser möglich sein soll.

„Das ist eine wunderbare Nachricht für Berlin und ein wichtiges Signal für die vielen Menschen, die sich seit Jahren für die Realisierung des Flussbad-Projektes engagieren“, sagte Charlotte Hopf, Vorstand von „Flussbad Berlin“. Die Entscheidung zum Bau des ersten Flussbad-Moduls zeige, dass der zivilgesellschaftliche Einsatz für eine lebenswertere Stadt und eine saubere Spree erfolgreich sei und nun auch dauerhaft im Stadtraum sichtbar werde.

Pflanzen sollen Spreewasser filtern

Mit dem Projekt Flussbad soll der linke Spreekanal entlang der Museumsinsel zum Freibad werden. Dafür soll zwischen Gertraudenbrücke und Auswärtigem Amt eine 400 Meter lange mit Pflanzen bewachsene Kiesschicht das hindurchfließende Spreewasser reinigen. Der ökologische Pflanzenfilter ist nötig, da das Flusswasser bei Starkregen durch Einleitungen aus der Mischwasserkanalisation verunreinigt wird. In dieser Passage finde eine mikrobiologische Reinigung statt, so dass anschließend gefahrlos im Wasser geschwommen werden könne, so die Initiatoren. Der Schwimmbereich soll sich über einen 835 Meter langen Abschnitt erstrecken.

Wiesenburg-Areal in Wedding erhält Millionen

Neben dem Flussbad darf sich mit dem Wiesenburg-Areal ein weiteres Projekt im Bezirk Mitte über eine Millionenförderung freuen. 1896 als Asylheim im Wedding gegründet, ist das Gelände aktuell ein Gewerbe- und Kulturstandort. Derzeit baut die landeseigene Degewo auf einem Teil des Geländes rund 100 Wohnungen, die im Frühjahr 2021 fertiggestellt sein sollen.

In den historischen Gemäuern des ehemaligen Asylheims sollen auch weiterhin Raum für Künstler und Gewerbetreibende bestehen. Ziel ist es, mit der Förderung durch den Bund in Höhe von 2,87 Millionen Euro ein gemeinwohlorientiertes Nutzungskonzept samt Sanierung mit einer Mischung aus Wohnen, Kultur, Kunst und Handwerk zu erarbeiten. „Wir freuen uns außerordentlich über die Bewilligung und blicken zuversichtlich auf das anstehende Partizipationsverfahren“, sagte Dirk Feistel vom Verein „Die Wiesenburg“.

Radschnellstrecke unter U1 in Kreuzberg gefördert

Als drittes Berliner Projekt unter den deutschlandweit 35 ausgewählten Vorhaben fördert der Bund die Radschnellstrecke unter dem Viadukt der U-Bahnlinie 1. Dort könnte eine 9 Kilometer langer Radweg entstehen. Als erster Schritt soll dafür ein 200 Meter langer Abschnitt in Kreuzberg als Testfeld für die weitere Entwicklung des Vorhabens entstehen.

