„StadtLesen“ - Der Bebelplatz wird zum Lesegarten

Die Veranstaltung „StadtLesen“ auf dem Bebelplatz in Mitte bietet am Wochenende Tausende Bücher zum Schmökern an.

Einst wurden dort Bücher verbrannt, jetzt wird hier das Lesen zelebriert. Noch bis zum Sonntag verwandelt die Aktion „StadtLesen“ den Bebelplatz in Mitte in einen gemütlichen Leseort. Über den Platz neben der Staatsoper verteilt stehen in dieser Zeit über 3000 Bücher, Magazine und Zeitungen in Regalen zum Schmökern bereit. Wer etwas für sich gefunden hat, kann sich zum Blättern in einem der etliche Sitzsäcke und Hängematten niederlassen.

Wer nicht selbst lesen mag, kann auch zuhören. Am Sonnabend um 17 Uhr liest der Autor Dirk Trost aus seinem Krimi „FreiFall für Juist. Sechster Fall für Jan de Fries“. Am Sonntag ist auf dem Platz Familienlesetag. In den Regalen stehen dann vermehrt Kinder- und Jugendbücher. Eltern sind dazu eingeladen, den Kindern vorzulesen.