Fridays for Future: Aktivisten üben Konsumkritik

Fridays for Future-Kundgebung am Invalidenpark

Bei der Kundgebung an diesem Freitag am Invalidenpark in Mitte steht Konsumkritik im Mittelpunkt. Geplant ist auch ein Kleidertausch.

Berlin. Die Sonne strahlt, die Botschaft ist ernst: Auch an diesem Freitag treffen sich Aktivisten der „Friday for future“-Bewegung zu einer Kundgebung am Invalidenpark in Mitte. „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!“, lautet einer der Slogans. Im Mittelpunkt an diesem Freitag steht Konsumkritik. Ab 13.30 Uhr soll ein Kleidertausch stattfinden. 400 bis 500 Klimaschützer nehmen laut Angaben der Polizei an der Kundgebung teil.