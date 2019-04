Rammstein - Wie die Video-Premiere von „Radio“ in Berlin war

Das Schwarzweiß-Video wurde an die Wand eines Hauses an der Torstraße Ecke Prenzlauer Allee projiziert.

Projektion in Berlin „Radio“ - So verlief die Videopremiere von Rammstein

Nach fünf Minuten war der Spaß auch schon wieder vorbei. Die umstrittene Rockband Rammstein hat das neue Video zu ihrem Song „Radio“ am Donnerstagabend in Mitte vorgestellt. Der Schwarzweißfilm wurde an die Wand eines Hauses an der Torstraße Ecke Prenzlauer Allee projiziert. Wider Erwarten wurde der Song dazu laut abgespielt – anfangs hieß es, er sei nur parallel im Radio zu hören. Etwa 400 Rammsteinfans spendeten danach zurückhaltenden Applaus. Die Reminiszenz an das Kommunikationsmittel aus der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts löste keine Begeisterungsstürme aus.