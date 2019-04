Spätis: Bürgermeister von Mitte will Spätis in Berlin am Sonntag schließen

Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel möchte härter gegen Spätverkaufsstellen vorgehen. Der Bezirksbürgermeister plane, die Spätis künftig viel stärker zu kontrollieren, besonders an Sonntagen sollten die Läden gar nicht mehr öffnen dürfen. „Es muss jeder wissen, dass Spätis in Berlin am Sonntag zu haben“, sagte von Dassel der Berliner Zeitung. Die Verkaufsstellen sollten daher sonnabends um 24 Uhr schließen.

Ein Problem sei, wenn die Spätverkaufsstellen deutlich mehr Tische als erlaubt vor ihrem Laden aufstellen würden, ohne jedoch eine Toilette vorzuweisen. „Und plötzlich haben sie 100 Leute da, die Alkohol trinken und keine Toilette haben“, sagte der Bezirksbürgermeister der Zeitung. Vor diesem Hintergrund wolle er sich selbst über Alkoholverbotszonen wie in baden-würrtembergischen Kommunen informieren.

Zustände am Rosenthaler Platz kritisiert

Von Dassel nannte als Negativbeispiel den Rosenthaler Platz. Dort klagen Anwohner und Gewerbetreibende seit langem über die Zustände. Die von ihnen gegründete „Initiative Weinbergsweg“ beschwerte sich bereits im vergangenen Jahr mit einem offenen Brief beim Bezirksamt über die „sehr große Lärmbelästigung insbesondere in den Nachtstunden“, „urinieren und übergeben in den Hauseingängen“ und „teils extremer Verschmutzung durch Müll, Flaschen und Glassplitter“.





Ein Kiosk am Weinbergsweg sorgt bei Anwohnern und Gewerbetreibenden für Ärger

Foto: Taylan Kurt / BM

Vor allem ein Spätkauf am Weinbergsweg steht in der Kritik. Ursprünglich handelte es sich dabei um einen kleinen Kiosk. In den Sommermonaten hätten die Betreiber die Außenfläche mit Bierbank-Garnituren aber auf über 100 Plätze erweitert bei nur einer Toilette. Viele Gäste würden deshalb benachbarte Hauseingänge und Grünanlagen nutzen, klagten die Anwohner.

Von Dassel stellt sich gegen Position der eigenen Partei

Mit seinem Vorstoß stellt sich der Grünen-Bezirksbürgermeister gegen die Linie seiner eigenen Partei. Die Grünen setzen sich dafür ein, die sonntägliche Öffnung für Spätis gesetzlich zu sichern und hatten dies im vergangenen Jahr auf einem Parteitag beschlossen. Ein entsprechender Vorstoß dazu in der rot-rot-grünen Koalition scheiterte aber an den Positionen von SPD und Linken im Land. In Neukölln hatte sich im vergangenen Jahr eine Mehrheit der Bezirksverordneten, darunter die Grünen, für eine Sonntagsöffnung ausgesprochen.

Zu weit geht von Dassels Vorstoß auch der SPD im Bezirk Mitte. Zwar sei sie auch dafür, dass geltende Gesetze eingehalten würden, sagte Susanne Fischer, ordnungs- und wirtschaftspolitische Sprecherin der Sozialdemokraten in der Bezirksverordnetenversammlung. Die sie wies gleichzeitig auf die Bedeutung der Kioske hin. „Spätis sind häufig ein Teil der Kultur in den Kiezen.“ Es gehe nicht, dass man restriktiv gegen marginalisierte Gruppen vorgehe. Häufig seien die Kioske kleine Läden, die von Familien mit Migrationshintergrund betrieben würden. „Diesen sollte man nicht die Existenzgrundlage entziehen.“ Sie persönlich denke, dass eine Nahversorgung auch am Sonntag gegeben sein sollte, auch wenn manche in ihrer Partei dies anders sähen. Klar sei jedoch, dass es nicht darum ginge, auf diesem Wege Partystätten aufrecht zu erhalten. Von Dassels Vorstoß wertete sie dennoch als einen Versuch, „bei rechtskonservativen Wählern zu punkten“.

