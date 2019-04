Berlin. Einen Monat vor Beginn ihrer großen Europa-Tournee veröffentlicht die deutsche Rock-Band Rammstein am Donnerstag ihren neuen Song „Radio“. Doch wer Rammstein kennt, der weiß: Der neue Song wird nicht einfach so im Radio laufen. Nein, die Berliner Rocker sind PR-Profis. Bei ihnen gilt: Mehr ist mehr.

Deshalb feiert das Video zu dem neuen Lied auch eine besondere Premiere: Es wird um 20.55 Uhr per Beamer an eine Hauswand in Mitte an der Torstraße Ecke Prenzlauer Allee projiziert – ohne Ton. Wer „Radio“ nicht nur sehen, sondern auch hören will, muss sein eigenes mitbringen und anschalten. Denn der Song läuft um 20:55 Uhr erstmals auf Radio Eins (Frequenz 95,8).

Rammstein-Video sorgte für Aufregung.

„Radio“ ist die zweite Single nach „Deutschland“ aus dem neuen Rammstein-Album, das am 17. Mai erscheinen wird. Das neue Album ist der Nachfolger für die 2009 erschienene Platte „Liebe ist für alle da“. Mit dem Video zur ersten Single des neuen Albums hatte Rammstein im März für eine Welle der Empörung gesorgt. Grund: In dem neun Minuten langen Video provoziert die Band um Till Lindemann mit Anspielungen aus der Nazi-Zeit und auf Konzentrationslager. Mittlerweile das Werk bei Youtube mehr als 39 Millionen Aufrufe (Stand 25. April). In einer Szene hängen die Bandmitglieder in KZ-Uniformen am Galgen.

Die Band Rammstein veröffentlicht am 17. Mai ihr neues Album.

Foto: JÖRG KRAUTHÖFER

Der Zentralrat der Juden regierte entsetzt, auch der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung äußerte sich – zudem gab es eine Einladung in die Gedenkstätte Dachau. „Der Wert dieses Videos als künstlerische Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte und Deutschland als Vaterland liegt weit unter Null“, sagte der Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees, Christoph Heubner.

Berlin-Konzerte der Band ausverkauft

Als Rammstein Ende vergangenen Jahres ankündigte, 2019 auf Tour gehen zu wollen, war die Begeisterung bei den Fans riesig. Und tatsächlich: Als Ende März der Ticketverkauf begann, waren die Konzerte in kürzester Zeit ausverkauft. In nur vier Stunden waren damals alle Tickets bei Eventim für die deutschen Konzerte ausverkauft. Sogar ein zusätzliches Konzert in München am 9. Juni war in nur kürzester Zeit ausverkauft.

Ticketverkauf mit Problemen

Verkäufer Eventim war von dem Ansturm der Rammstein-Fans regelrecht überrascht worden. Erstmals in der Firmengeschichte verkaufte Eventim kurz nach dem Verkaufsstart mehr als 800.000 Eintrittskarten für eine Tournee.

„Die Nachfrage überstieg das verfügbare Kartenkontingent um ein Vielfaches“, heißt es im März in einer Mitteilung. Mehr als eine Million Fans waren permanent auf der Internetseite des Anbieters. Insgesamt gab es 80.000 Systemanfragen pro Sekunde – das ließ die Seite zusammenbrechen.