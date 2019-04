Spendenaktion Kaufhof am Alex will Mütter unterstützen

Berlin. “Mama ist die Beste”, würden viele sofort unterschreiben. Auch bei der Kaufhauskette Galeria Kaufhof ist man dieser Meinung. Unter diesem Motto sucht die Filiale am Alexanderplatz derzeit eine lokale gemeinnützige Organisation, die sich um die Bedürfnisse von Müttern in und um Berlin kümmert.

Diese soll dann ab Juni 2019 einen Cent für jeden Einkaufsbon erhalten, der über ein Jahr lang an einem Montag in dem Kaufhaus in Mitte generiert werde. Zudem würden Spendenboxen an den Kassen platziert. Als eine “tolle Möglichkeit, um Müttern hier in Berlin etwas zurückzugeben”, bezeichnete Filialgeschäftsführer Michael Hövelmann die Aktion. Er wolle alle Organisationen aus der Gegend ermutigen, sich zu bewerben.