Hegelplatz in Mitte soll neu gestaltet werden

Berlin. Eine Tischtennisplatte, ein wenig Wiese und viele schiefe Bodenplatten: Der Hegelplatz zwischen Dorotheen- und Georgenstraße in Mitte macht einen trostlosen Eindruck. Die Büste Georg Wilhelm Friedrich Hegels, eines der wichtigsten deutschen Philosophen, umgibt eine graue Fläche ohne Konzept. Das soll sich ändern.

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und das Straßen- und Grünflächenamt des Bezirks Mitte wollen den Platz neu gestalten. Dafür ist derzeit ein Wettbewerb in Planung. In diesem Rahmen solle eine neue Platzkonzeption mit Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeiten geschaffen werden, teilte die für Straßen und Grünflächen zuständige Bezirksstadträtin Sabine Weißler (Grüne) mit.

Bürgerbeteiligung für Hegelplatz geplant

Der Hegelplatz sei „mit seiner zentralen Lage und seiner städtebaulichen Bedeutung eine wichtige Grünanlage in Berlins Mitte“, sagte sie. Damit der Platz hinter dem Hauptgebäude und neben dem Seminargebäude der Humboldt-Universität künftig Anwohnern wie Studenten besser gefällt, ist die Möglichkeit zur Bürgerbeteiligung vorgesehen.

Im Vorfeld des Wettbewerbs sollen Ideen für die Umgestaltung des Platzes gesammelt werden. Dazu fand am Dienstagnachmittag eine Informationsveranstaltung mit Ideenworkshop in der Stadtwerkstatt Mitte statt. Alle Interessierten seien zudem eingeladen, dem Straßen- und Grünflächenamt Mitte eine E-Mail mit den Wünschen zu schreiben. Daneben ist auf einer Seite des Landes Berlin bis zum 10. Mai ein Online-Dialog freigeschaltet. Über weitere Bürgerbeteiligungen während des Wettbewerbs werde noch informiert, teilte Weißler mit.

Finanziert wird das Bauvorhaben aus Mitteln des Plätzeprogramms der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen und aus bezirklichen Mitteln.

