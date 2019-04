Quartier am Hauptbahnhof Brücke in der Europacity wird erst zwei Jahre später fertig

Kräne, Lastwagen und Bauarbeiter sorgen in der Europacity am Hauptbahnhof für regen Baubetrieb. An einer Stelle des Viertels ist davon jedoch wenig zu sehen, zu wenig. Der Golda-Meir-Steg soll die Europacity über den Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal mit dem Ortsteil Mitte verbinden. Eigentlich sollten die Bauarbeiten dafür längst laufen, die Brücke Ende 2019 fertig sein. Doch davon ist das Land Berlin weit entfernt. „Wir gehen aktuell von einer Fertigstellung im ersten Quartal 2021 aus“, teilte eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Verkehr mit.

Der Grund dafür ist vergleichsweise profan: Die Senatsverwaltung findet niemanden, der die Brücke bauen will. Händeringend ist man auf der Suche nach einem Bauunternehmen für den Auftrag. Doch bereits zwei deutschlandweite Ausschreibungen blieben erfolglos. Nun versucht es die Verkehrsverwaltung erneut, mit einer dritten Auftragsausschreibung, dieses Mal in ganz Europa. Zwar ist die eigentlich für März geplant Veröffentlichung noch nicht erfolgt, solle aber bald kommen, teilte eine Sprecherin mit.

Verkehrsverwaltung findet kein Stahlbauunternehmen

Die von Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) geführte Senatsverkehrsverwaltung hat die „fehlende Bereitschaft der Bauwirtschaft, dieses anspruchsvolle Bauvorhaben umzusetzen“, als Hauptproblem ausgemacht. Tatsächlich trifft ein Mangel an freien Kapazitäten in der Bauwirtschaft die Verwaltung in diesem Fall besonders. Wegen des brummenden Baugeschäfts sind die Auftragsbücher der Unternehmen gut gefüllt. Für weitere Projekte fehlt vielerorts das Personal.

Hinzu kommt: Die Brücke in der prestigeträchtigen Europacity soll kein Allerweltsbau werden. Der 77 Meter lange Fußgängersteg ist als filigrane Stahlkonstruktion geplant. „Insbesondere im Brückenbau mit Stahlüberbauten waren und sind die Stahlbauunternehmen weitestgehend ausgebucht“, heißt es dazu von der Senatsverkehrsverwaltung.

Auch der Otto-Weidt-Platz in der Europacity wird erst später fertig

Die Verzögerung betrifft nicht nur die Verbindung über den Kanal nach Mitte. Auch für die Errichtung des benachbarten Otto-Weidt-Platzes haben die Bauprobleme Folgen. Die Fläche soll der zentrale Stadtplatz, das Herz der Europacity, werden. Rund um das baumbestandene Areal sollen Cafés und Restaurants entstehen, die Leben in das werdende Quartier bringen sollen. Die Verkehrsverwaltung spricht bei dem Ensemble aus Platz, Brücke, Promenade entlang des Kanals und einer zum Wasser führenden Freitreppe vom „Highlight“ der Europacity.

Eigentlich sollte die Arbeit an dem Platz bereits in diesem Jahr abgeschlossen werden. Nun sollen die ersten Teile des Stadtplatzes im Mai 2020 fertig sein. Der Richtung Golda-Meir-Steg gelegene Abschnitt kann jedoch erst gebaut werden, wenn das Fundament der Fußgängerbrücke fertig ist. „Für diesen Teil des Platzes wird aktuell von einer Fertigstellung Mitte 2021 ausgegangen“, sagte eine Sprecherin der Verkehrsverwaltung.

Wann Brücke zur Lehrter Straße kommt, ist unklar

„Es ist schade, dass die Quartiersentwicklung erst später diesen Zugang bekommt“, sagte Markus Diekow, Sprecher von CA Immo, dem größten Bauträger in der Europacity. Auch bei der restlichen Anliegergemeinschaft ist man nicht erfreut über die Verzögerung.

Wesentlich länger wird es noch bei einer anderen Brücke in der Europacity dauern. Auf der westlichen Seite des Viertels soll eine Brücke über die Bahntrasse zur Lehrter Straße führen – wann ist jedoch unklar. Derzeit liefen Abstimmungen der Beteiligten, teilte die Sprecherin der Verkehrsverwaltung mit. Das Projekt befinde sich erst „im Stadium der Vorplanung“.

Mehr Nachrichten aus dem Bezirk Mitte lesen Sie hier.

Sie wollen nichts mehr aus Mitte verpassen? Dann treten Sie unserer Mitte-Gruppe auf Facebook bei.