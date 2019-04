Berliner FDP will Bebauung von Kleingärten prüfen

In der Debatte um die Enteignung von Wohnungsunternehmen in Berlin hat sich der Vorsitzende der Berliner FDP, Christoph Meyer, gegen solche Maßnahmen ausgesprochen. Durch Diskussionen um die Enteignung von Unternehmen werde „der soziale Frieden in der Stadt bedroht“. Potentielle Bauträger würden zudem durch die Debatte abgeschreckt.

„Wir haben jetzt bereits eine Zurückhaltung bei den Investoren“, sagte der Bundestagsabgeordnete bei einer Veranstaltung des Landesverbands Berlin-Brandenburg des CDU-Wirtschaftsrats am Mittwochvormittag im „Capital Club“ am Gendarmenmarkt in Mitte. Er frage sich, wer bei dieser Stimmung in Berlin noch investieren solle. Meyer merkte an, dass eine Enteignung zudem nur Mietern der sozialisierten Häuser nützen würde. „Der Preis auf den restlichen Wohnungsbestand ist davon unbeeinflusst.“

Auch Kleingärten sollten in die Planungen einbezogen werden

Gegen Wohnungsmangel helfe nur Neubau — auch auf dem Tempelhofer Feld und der Elisabethaue. „Da muss man mutig sein“, sagte Meyer in Richtung des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD). Jetzt sei die Zeit, darüber zu diskutieren. Auch Kleingärten dürften von der Debatte nicht ausgenommen werden.

Rechtliche Unterstützung bekam Meyer von dem Juristen und Kommunalwissenschaftler der Universität Potsdam, Thorsten Ingo Schmidt. Er äußerte juristische Bedenken gegen das Volksbegehren. Demnach sei eine Sozialisierung von Eigentum nach dem Grundgesetz theoretisch möglich, die Berliner Landesverfassung kenne eine solche Sozialisierungsregel jedoch nicht.

Mehr zum Thema:

Entsetzen in der Berliner CDU über Burkard Dregger

CDU will Volksbegehren vom Verfassungsgericht prüfen lassen

Enteignung von Wohnungskonzernen – Mehrheit ist dagegen

Mehr aus dem Bezirk Mitte lesen Sie hier