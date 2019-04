Polizei Berlin Verkehrskontrollen zum Schutz von Radfahrern in Mitte

Berlin. Im Rahmen der Aktionswochen zur Verbesserung der Verkehrssituation für Radfahrer führt die Polizei am Montagvormittag umfangreiche Kontrollen im Bereich Alexanderstraße/Karl-Marx-Allee in Mitte durch. Kontrolliert wird dabei von 8 bis 10 Uhr.

Unter dem Motto „Unfallfrei durch die Fahrradsaison“ wurden in der vergangenen Woche vor allem Aufklärungs- und Informationsveranstaltungen durchgeführt. In der kommenden Woche geht es dagegen um Repression. Bei Schwerpunktkontrollen werden Verkehrsvergehen konsequent geahndet.

Kontrollierte Kreuzung ist Unfall-Schwerpunkt

Der am heutige Montag kon­trollierte Bereich gehört zu den Schwerpunkten, an denen vor allem durch Abbiege-Unfälle häufig Radfahrer verletzt werden. Dem will die Polizei mit Präsenz vorbeugen. Da sicheres Abbiegen ein freies Sichtfeld voraussetzt, achtet die Polizei unter anderem auf Gardinen, Wimpel und anderes Material vor Fenstern und Spiegeln von Nutzfahrzeugen. Bei einer vergleichbaren Aktion im vergangenen Jahr wurden 2500 Autofahrer aufgrund ihres Fehlverhaltens beim Abbiegen angehalten.