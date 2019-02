Belgien-Export: Sango ist der neue Babo im Berliner Zoo

Sanfter Macho: Gorilla Sango soll in Berlin für Nachwuchs sorgen.

Berlin. Ivo der Schreckliche wurde wegen Impotenz ins Saarland abgeschoben, seit Dienstag steht sein Nachfolger bereitet. Silberrücken Sango, frische 14 Jahre jung, gebürtiger Franzose und allem Anschein nach ein Kraftpaket, soll als neuer Babo im Zoo für Nachwuchs sorgen.

Die vergangenen beiden Jahre verbrachte Sango mit seinem Halbbruder Lomako im Zoo Pairi Daiza in Belgien. Dort lebten die beiden in einer Junggesellengruppe. Kurator André Schüle und Revierleiter Christian Aust nahmen ihn dort in Augenschein und wählten ihn schließlich nach Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) für den Berliner Zoo aus.

Trotz seiner imposanten Statur ist Babo nach Auskunft der beiden Experten ein ziemlich entspannter Zeitgenosse und somit ein perfektes Pendant zu den Mädels. „Unsere Gorilla-Weibchen können schon ziemlich temperamentvoll sein“, erzählt Tierarzt und Zoo- und Tierparkdirektor Dr. Andreas Knieriem. „Daher ergänzt ein gelassener Silberrücken unsere Gruppe als Ruhepol ideal.“

Gorilla Ivo konnte nicht für den erhofften Nachwuchs sorgen.

Sango darf sich zunächst alleine mit seiner neuen Umgebung im Zoo vertraut machen, bevor er anschließend die Gorilla-Weibchen Djambala (17), Bibi (21) und Mpenzi (33) nacheinander kennenlernt. Im Zoo Berlin leben insgesamt fünf Westliche Flachlandgorillas. Neben der Gruppe mit neuem Oberhaupt, genießt Gorilla-Seniorin Fatou (61) als ältester Gorilla der Welt ihren Ruhestand auf einer separaten Nachbaranlage.

Um für größtmögliche Ruhe während der Zusammenführung zu sorgen, bleibt das Menschenaffenhaus im Zoo Berlin für Besucher erstmal geschlossen. Die kleineren Affenarten im anderen Teil des Hauses sind wie gewohnt zu sehen.

