Dieb bedroht Männer mit Schusswaffe in Zelt in Berlin Mitte

Berlin. SEK-Einsatz in Mitte: Das Spezialeinsatzkommando hat am Sonnabendmittag einen Dieb überwältigt. Der Mann betrat ein Berlinale-Zelt an der Niederkirchnerstraße. Zwei Personen, die in dem Zelt waren, forderten den Mann auf das Zelt zu verlassen. Als er der Aufforderung nicht nach kam, drohten die Männer mit der Polizei.

Daraufhin richtete der Unbekannte eine Schusswaffe auf die beiden. Die eintreffenden Polizisten umstellten das Zelt. Hierbei soll der Tatverdächtige eine Polizistin ebenfalls mit der Schusswaffe bedroht haben. Die Einsatzkräfte forderten das SEK hinzu. Der Bewaffnete konnte dann überwältigt werden.

Bei der Durchsuchung des 30-Jährigen fanden die Polizisten eine Schreckschusswaffe, aber auch Diebesgut, welches einem zuvor durchgeführten Diebstahl in der Zimmerstraße zugeordnet werden konnte. Aus einem Pavillon stahl er Spielzeugautos. Er soll auch versucht haben, zwei Pkw zu stehlen.

