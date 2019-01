Aussichten für die Berliner Wirtschaft trüben sich ein

Berlin. Die Konjunktur in der Hauptstadtregion verliert an Schwung. Zum zweiten Mal in Folge ist der sogenannte Konjunkturklimaindex gefallen. Das geht aus einer Umfrage der vier Industrie-und Handelskammern (IHK) in der Region unter ihren Mitgliedern hervor. Laut der Studie liegt der Wert des Stimmungsbarometers jetzt bei 134 Punkten. Im Herbst 2018 waren es noch 138 Punkte. Damit sei die Lage zwar immer noch vergleichsweise gut, die Unternehmen äußerten sich jedoch deutlich verhaltener, was künftige Geschäftserwartungen angehe, so die Kammern.

„Wenn Unternehmen die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen in der Metropolregion zunehmend als kritisch für die Entwicklung des Unternehmens einstufen, müssten in Politik und Verwaltung eigentlich die Alarmglocken läuten. Wenn sich dann auch noch die Konjunkturaussichten eintrüben, ist Handeln geboten“, sagte der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Berlin, Jan Eder, am Dienstag. Vor allem öffentliche Investitionen müssten auf den Weg gebracht, der Wohnungsbau beschleunigt und das Vergaberecht attraktiver gemacht werden, so Eder. „Wenn nichts an den Rahmenbedingungen getan wird, kann daraus schnell mehr werden als nur eine Eintrübung“, erklärte er.

Foto: BM

Den Unternehmen machen vor allem der Mangel an Fachkräften, eine höhere Lkw-Maut, aber auch Rahmenbedingungen in der Region sowie die anklingenden internationalen Krisen Sorgen. Auch der Austritt Großbritanniens aus der EU schlägt bei vielen Unternehmern auf die Stimmung. Die derzeitige Lage im Auslandsgeschäft bewerten viele Firmen deswegen auch eher verhalten.

Die Berliner Landespolitik versucht zu beschwichtigen: Die internationalen Risiken stiegen an, bundesweit verliere die Konjunktur daher an Schwung, erklärte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne). Dennoch sei Berlins Wirtschaft weiter im Bereich der Hochkonjunktur und wachse weit über dem Bundesdurchschnitt. „Auch für 2019 erwarten wir zurzeit 2,3 Prozent Wachstum“, sagte Pop.

Die Diskussion um mögliche Enteignungen hätte Investoren allerdings verschreckt, betonte die IHK. Kammer-Präsidentin Beatrice Kramm bezeichnete am Vorabend die Debatte als „Super-Gau“ und als verheerendes Signal dafür, dass Investitionen in Berlin vielleicht nicht sicher seien. Die nun abkühlende Konjunktur mache deutlich, dass 2019 ein Jahr der wirtschaftsfreundlichen Reformen sein müsse.

Mehr zum Thema:

Berlin ist schlecht auf eine Konjunkturflaute vorbereitet

Finanzsenator Kollatz: „Wir wollen viele Wohnungen vom Bund“

Enteignungen: Hitzige Diskussion im Abgeordnetenhaus

Berlins Firmen müssen sich auf den Brexit vorbereiten

Mehrheit der Berliner Firmen ohne Vorbereitung auf Brexit