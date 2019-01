Verdi will mehr Lohn und kürzere Arbeitszeit bei BVG

Eine Straßenbahn fährt über den Alexanderplatz in Mitte. Personalbedingte Ausfälle bei der Tram sollen sich in Berlin innerhalb von nur zwei Jahren mehr als verfünffacht haben.

Berlin. Nach einer Stunde war bereits alles vorbei: In „ruhiger und sachlicher Atmosphäre“ hätten am Montagmittag die ersten Verhandlungen zum Manteltarifvertrag für die rund 14.500 Beschäftigten bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) und deren Tochtergesellschaft, der Berlin Transport GmbH, stattgefunden. So berichteten Teilnehmer. Dabei gehen sowohl die Gewerkschaft Verdi als auch der Kommunale Arbeitgeberverband (KAV) Berlin, der die BVG vertritt, von schwierigen Gesprächen aus. „Das Gesamtvolumen aller Forderungen beläuft sich auf rund 60 Millionen Euro jährlich“, sagte Claudia Pfeiffer, Verhandlungsführerin für den Kommunalen Arbeitgeberverband, der Berliner Morgenpost nach den Gesprächen.

So verlangt Verdi unter anderem eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit für alle BVG-Beschäftigten von 39 auf 36,5 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Seit 2005 gilt bei Neueinstellungen eine 39-Stunden-Woche statt 36,5 Stunden bei früher eingestellten Beschäftigten. Ferner fordert die Gewerkschaft Verbesserungen beim Weihnachtsgeld, Änderungen am Entgeltkatalog und zudem eine Einmalzahlung von 500 Euro für Gewerkschaftsmitglieder.

Mit dem KAV Berlin sind vier Verhandlungstermine angesetzt, deshalb sei es noch zu früh, über mögliche Streiks zu spekulieren, so Verdi-Sprecher Andreas Splanemann. Der Gewerkschafter verwies auf die erste entscheidende Runde am 11. Februar. Am Montag habe man dem BVG-Vorstand und der KAV-Verhandlungsführerin lediglich die Forderungen überreicht.

Im Vergleich zu anderen Arbeitgebern würden die BVG-Beschäftigten schlechter bezahlt. Angestellte bei den Berliner Wasserbetrieben und der Stadtreinigung etwa verdienten in vergleichbaren Tätigkeiten häufig mehr, argumentierte Verdi-Verhandlungsführer Jeremy Arndt. Nach Angaben von Verdi erhalte ein 30 Jahre alter Fahrer (egal ob bei U-Bahn, Straßenbahn oder Bus), verheiratet und seit vier Jahren bei der BVG ohne Zulagen und Zeitzuschläge etwa 2400 bis 2500 Euro brutto. Eine Fahrerin, 55 Jahre alt, verheiratet, 17 Jahre im Unternehmen beziehe 2600 Euro brutto. Ein 30 Jahre alter Fahrzeughandwerker käme als Berufseinsteiger ohne Schicht auf 2582 Euro brutto im Monat. Eine Fahrzeughandwerkerin, 40 Jahre alt und seit zehn Jahren im Unternehmen, verdiene mit Wechselschicht rund 2900 Euro brutto.

„Schon ohne die geforderte Arbeitszeitverkürzung für Neubeschäftigte sollen ja bereits 1100 Stellen bei der BVG neu besetzt werden“, wandte die KAV-Verhandlungsführerin ein. Käme man den Forderungen der Gewerkschaft nach, werde das Personalproblem bei der BVG weiter steigen. Für den Verdi-Verhandlungsführer ist das allerdings eher ein Argument, das für eine attraktivere Arbeitsplatzgestaltung spricht. „Bei den jetzigen Rahmenbedingungen ist es eher fraglich, ob die BVG überhaupt so viele Menschen findet, die in dem Unternehmen arbeiten wollen“, sagte Arndt.

Ausfälle bei der Straßenbahn nehmen dramatisch zu

Unterdessen haben sich die personalbedingten Ausfälle bei der Berliner Straßenbahn innerhalb von nur zwei Jahren mehr als verfünffacht. Das zeigen interne Zahlen der BVG, die dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) vorliegen. Zugleich habe sich die Anzahl ausgefallener Kilometer bei der Straßenbahn innerhalb der vergangenen zehn Jahre fast verzehnfacht, heißt es weiter.

Die BVG-Spitze macht dafür laut Bericht vor allem den hohen Krankenstand verantwortlich. Personalräte würden in diesem Zusammenhang wachsende Überlastung von Fahrern und Werkstattpersonal kritisieren sowie eine zunehmende Abwanderung infolge niedriger Löhne.

