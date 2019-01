JVA Plötzensee: Entkommener Gefangener gefasst

Berlin. Wenige Tage nach seiner Flucht aus dem offenen Vollzug ist ein Gefangener der Justizvollzugsanstalt (JVA) Plötzensee gefasst worden. Polizisten hätten den Gesuchten am Dienstagabend festgenommen und in die JVA zurückgebracht, sagte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Justiz am Mittwoch auf Anfrage.

Die Flucht hat demnach zur Folge, dass der Mann künftig im geschlossenen Vollzug unterbracht wird. Dort sind die Sicherheitsvorkehrungen höher, Insassen dürfen die Anstalt tagsüber nicht zum Arbeiten verlassen.

Der Gefangene hatte am Freitagabend einen mit Stacheldraht gesicherten Zaun überwunden, indem er eine Decke auf den Draht legte. Die Polizei fahndete nach ihm. Die Justizsenatsverwaltung stufte den Entkommenen aber als ungefährlich ein.

Dieser war ins Gefängnis gekommen, weil er eine Geldstrafe wegen Diebstahls und Betruges nicht zahlen konnte oder wollte, er verbüßt also eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe. Ungefähr zeitgleich am Freitagabend hatte es einen Fluchtversuch eines weiteren Gefangenen gegeben, der aber noch auf dem JVA-Gelände gefasst wurde.

Im vergangenen Jahr gab es laut dem Sprecher fünf sogenannte Entweichungen aus dem offenen Vollzug, in den Jahren zuvor noch mehr als 50. Im offenen Vollzug können manche Gefangene tagsüber die Anstalt zum Arbeiten verlassen, müssen aber abends wieder zurück sein. Die Sicherheitsvorkehrungen sind nicht ganz so hoch wie im geschlossenen Vollzug.

Zuletzt hatten in der vergangenen Woche im geschlossenen Männergefängnis Tegel zwei Inhaftierte versucht zu entkommen. Die Justizverwaltung sprach aber lediglich von „außerordentlichen Vorkommnissen“, da beide Männer noch auf dem Areal gestellt wurden.

Die Ausbrüche und Ausbruchsversuche hatten den Berliner Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) in Erklärungsnot gebracht. Die Gefängnisse in Berlin sollen nun mit Herzschlagdetektoren ausgerüstet werden. Im Gefängnis Tegel ist ein solcher Detektor bereits im Einsatz, die Haftanstalten in Moabit, Plötzensee, Heidering, die Jugendstrafanstalt sowie das Frauengefängnis sollen folgen.

In jedem Fahrzeug, das die Haftanstalt verlässt, erfasst das 150 000 Euro teure Gerät in Sekundenschnelle menschliche Geräusche. Damit soll erkannt werden, wenn sich ein Gefangener herausschmuggelt. Das Kontrollsystem gibt es bundesweit nur in einigen Haftanstalten.

