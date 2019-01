Daimler zieht nach Sanierung ins Kaufhaus Jandorf

Berlin. Nach neuem Glanz sieht hier noch nichts aus. Ein Bauzaun steht rund um das ehemalige Kaufhaus Jandorf. Die große Fensterfront im Erdgeschoss ist mit Spanplatten verbarrikadiert, davor brummen riesige Baustellenlüfter auf dem Gehweg. Das ehemalige Warenhaus an der Brunnenstraße in Mitte ist zurzeit noch Baustelle. Mal wieder. Doch so soll es nicht mehr lange bleiben. Die Arbeiten, sie künden auch vom Aufbruch. Hier soll endlich etwas Repräsentatives, etwas von Dauer entstehen. Mal wieder.

Kaum ein Ort in Berlin hat sich in den vergangenen 20 Jahren stärker entwickelt als die Gegend um den Rosenthaler Platz samt Tor- und Brunnenstraße. Hier wuchsen und wachsen Investorenträume in den Himmel, öffneten schicke Restaurants und Bars, entstanden moderne Büros. Nur das Kaufhaus Jandorf schien von all dem seltsam ausgenommen. Wurden rundherum mit Beton oder sich neu etablierenden Nutzungen der Räume Fakten geschaffen, blieb das Eckhaus mit der Jugendstilfassade eigentümlich unstet. Ein dauernder Wechsel aus Zwischennutzung und Leerstand.

Nun tut sich wieder etwas im Warenhaus. Der Autokonzern Daimler zieht ein – wohl langfristig. Und auch auf der anderen Straßenseite wurde gerade ein Flachbau durch ein Haus mit Luxuswohnungen ersetzt. Das Gebäude nimmt die zur Kreuzung hin abgerundete Form des Kaufhauses auf. Gemeinsam bilden sie gewissermaßen ein Tor - der neue Eingang nach Mitte quasi.

So sollen die Büroflächen im Kaufhaus Jandorf einmal aussehen.

Foto: Christian Latz / Simulation: GVG Kaufhaus Jandorf mbh

Das Warenhaus war die kleine Schwester des KaDeWe

Eine herausragende Rolle spielte das Kaufhaus Jandorf auch früher. Der jüdische Warenhauspionier Adolf Jandorf eröffnete das Kaufhaus an der Brunnenstraße Ecke Veteranenstraße 1904. Durch den Bau neuer Mietshausquartiere in Wedding und Gesundbrunnen nahm die Bevölkerung im Groß-Berliner Raum zu dieser Zeit stark zu. Die vielen Menschen in den neuen Vierteln belebten auch den Rosenthaler Platz und die anschließende Brunnenstraße. Die Gegend entwickelte sich zur Geschäftsstraße, „Kudamm des Nordens“ wurde sie genannt.

Der findige Unternehmer Jandorf entdeckte als einer der ersten, welch lohnendes Geschäft auch mit weniger wohlhabenden Kunden zu machen war. Nach Filialen am Spittelmarkt, Blücherplatz und der heutigen Karl-Marx-Allee eröffnete er ein Kaufhaus an der Brunnenstraße. Das Warensortiment passte er an die oft proletarische Kundschaft an. In Richtung der bessergestellten Westberliner expandierte Jandorf erst 1907 mit dem KaDeWe.

In den 20er-Jahren verkaufte Jandorf das Haus in Mitte an den Warenhauskonzern Hermann Tietz, später bekannt unter dem Namen Hertie. Den Krieg überstand der Bau ohne größere Schäden. In der neugegründeten DDR zog dann das Institut für Bekleidungskultur in die Räume, ehe es zum Haus der Mode wurde. Nach dem Fall der Mauer kaufte der Frankfurter Hotelier Jacob Schultz das Gebäude von der Treuhand. Beim einstigen Warenhaus ließ er die Fassade und das Dach sanieren, darunter entstand eine Tiefgarage.

Die Besitzer planen auch einen Coworking-Space

Schultz hatte große Pläne: Er träumte von einer „atemberaubenden Wiedergeburt“ des bekannten Baus. In einem Kongress- und Ballsaal sollten „glanzvolle Events“ stattfinden, wie es Schultz’ Unternehmen einst auf seiner Internetseite präsentierte. Hinzu sollten ein Konferenzzentrum, ein Bistro sowie Großraum- und Einzelbüros kommen. Daraus wurde nichts.

Nachdem 1998 die Hypo-Service-Bank auszog stand das Haus leer. Bis heute folgten nur noch temporäre Nutzungen. Mal fanden Ausstellungen statt, mal diente der Bau als Eventlocation für die Fashion Week oder für das begehbare Wahlprogramm der CDU während des Bundestagswahlkampf 2017. Bald darauf begannen die bis heute andauernden Sanierungsarbeiten an dem Haus mit der langen Tradition.

Sanierungsarbeiten sollen noch 2019 abgeschlossen werden

Noch wird am ehemaligen Kaufhaus gewerkelt. Doch das soll sich bald ändern. Noch 2019 sollen die Arbeiten abgeschlossen werden. Einziehen wird dann der Automobilkonzern Daimler. Ob das Unternehmen im hippen Mitte eine weitere Repräsentanz neben der Mercedes-Benz-Gallery Unter den Linden plant, oder einen neuen Standort für die in Berlin ansässige Sparte „Mobility Services“ braucht, zu der Dienste wie Moovel und Car2Go gehören, ist unklar. Eine Sprecherin wollte auf Anfrage lediglich bestätigen, dass ein Mietvertrag abgeschlossen wurde.

In jedem Fall ist auch das Sinnbild der Entwicklung Berlins: Ein Unternehmen wie Daimler zieht in die Brunnenstraße, um mit seiner Marke vom hippen Lebensstil der Gegend zu profitieren. Auch lassen sich gerade junge Mitarbeiter mit diesem Standort besser locken. Allerdings sind die wilden Zeiten des Viertel auch lange vorbei, wenn sich ein Dax-Konzern hier niederlässt.

Der Familie Schultz dürfte es recht sein. Mittlerweile sind die Kinder von Jacob Schultz für das Kaufhaus verantwortlich. Auf Anfrage der Berliner Morgenpost wollten sie sich zu den Plänen nicht äußern. Geplant ist laut Internetseite im Gebäude aber auch ein loftartiger Coworking-Space samt großzügiger Dachterrasse. Beim künftigen Tor zu Mitte ist dann auch die Nutzung Mitte-typisch.

