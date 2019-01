Google eröffnet neues Büro in Berlin

Mit dem Gropius Ensemble im Forum an der Berliner Museumsinsel bezieht der Konzern erstmals ein eigenständiges Gebäude in Berlin.

Berlin. Das IT-Unternehmen Google hat zur Eröffnung seines neuen Berliner Büros eine digitale Bildungsoffensive gestartet. Sundar Pichai, der Chef des Internetkonzerns, sagte am Dienstag, sein Unternehmen setze sich dafür ein, dass jeder Mensch von den Möglichkeiten digitaler Technologien profitieren könne. In einem Gemeinschaftsprojekt solle nun das bestehende Programm „Google Zukunftswerkstatt“ in Berlin weiter ausgebaut werden.

Google kooperiert bei dem Projekt mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und den Industrie- und Handelskammern (IHK) für München und Oberbayern sowie Düsseldorf. Dabei sollen Grundlagentrainings zur Vermittlung digitaler Kompetenzen entwickelt werden. Auf Basis einer wissenschaftlichen Studie des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) sollen dann Trainingsformate entstehen, die in einer IHK-Zertifikatsprüfung münden können.

Philipp Justus, Google-Vizepräsident für Zentraleuropa und die deutschssprachigen Länder, Sundar Pichai, CEO von Google, und Annette Kroeber-Riel, Senior Director Public Policy & Government Relations.

Die Veranstaltungen der Bildungsoffensive finden zum Teil in den neuen Berliner Google-Räumen statt. Mit dem historischen Gropius Ensemble im Forum an der Berliner Museumsinsel bezieht der Konzern erstmals ein eigenständiges Gebäude in der Hauptstadt. Bislang arbeiten dort rund 130 Mitarbeiter, künftig sollen es 300 sein.

„Es ist eine aufregende Zeit, Googler in Berlin zu sein“, sagte Firmenchef Pichai. Berlin sei seit langem eine Hauptstadt der Kultur und der Medien. „Mehr und mehr entwickelt sie sich auch zu einem Zentrum der Start-up-Szene und zu einem Innovationsmotor“. Mit dieser neuen Bürofläche können wir die Anzahl der Googler, die hier in Berlin arbeiten, mehr als verdoppeln.“ Insgesamt seien bereits über 1400 Mitarbeiter in vier deutschen Büros tätig, darunter 700 in der Deutschland-Zentrale in Hamburg und 400 im Entwicklungszentrum in München.

Google-Mitarbeiter arbeiten in der neuen Hauptstadtrepräsentanz.

Philipp Justus, Zentraleuropa-Chef von Google, betonte die globale Bedeutung des Standorts Deutschland für sein Unternehmen. „Bei uns sind eine ganz Reihe von Tools entwickelt worden, die den Umgang der Nutzer mit den Themen Datenschutz und die Datensicherheit vereinfacht haben.“ Die europäische Datenschutz-Grundverordnung habe Google im vergangenen Jahr sehr beschäftigt. „Wir haben alle unsere Produkte daraufhin überprüft, ob sie der DSGVO entsprechen.“ Außerdem habe Google die Nutzer über Veränderungen im Vertragsverhältnis informieren und um Zustimmung fragen müssen.

Ein Schild im neuen Büro von Google.

Bei der Gestaltung der neuen Google-Büros orientiert sich der Suchmaschienenriese reichlich am Berliner Lokalkolorit. Besprechungsräume tragen Namen wie "Jottwede", "Ham wa nicht", "Fisimatenten", "Da kiekste wa" oder "Arm aber sexy".

Über einem Ausgang ist im Stile der Checkpoint-Schilder im geteilten Berlin: "You are leaving the Google Sector" und "Sie verlassen den Google Sektor".

Zur Aktion der französischen Datenschutzbehörde CNIL, die am Montag ein Bußgeld von 50 Millionen Euro wegen Verstöße gegen die DSGVO gegen Google verhängt hatte, wollte sich Justus nicht äußern. „Wir müssen erst den Bescheid analysieren.“ Google stehe der DSGVO aber insgesamt positiv gegenüber. „Wir glauben, dass es sinnvoll wäre, ein ähnliches Gesetz in anderen Teilen der Welt zu haben, auch in den USA.“

Im Oktober hatte das US-Unternehmen ursprüngliche Pläne zur Entwicklung eines "Google Campus" im ehemaligen Umspannwerk an der Ohlauer Straße in Kreuzberg aufgegeben. Dort wollte Google einen Coworking-Space zur Förderung von Start-up-Unternehmen aufbauen. Im Bezirk hatte es gegen das Projekt jahrelange Anfeindungen gegeben.

