Am Bahnhof Alexanderplatz: Warum eine Rolltreppe fast zwei Wochen defekt bleibt

Die defekte Rolltreppe am Alexanderplatz.

Am Bahnhof Alexanderplatz ist eine Rolltreppe schon seit zwei Wochen außer Betrieb. Fahrgäste sind genervt.

Zwei Wochen außer Betrieb Das Problem mit den Rolltreppen am Bahnhof Alexanderplatz

Berlin. Fahrgäste, die regelmäßig am Alexanderplatz von der U-Bahn zum Erdgeschoss in die Bahnhofshalle gelangen wollen, werden es bemerkt haben: Seit circa zwei Wochen ist die Rolltreppe zwischen dem Unter- und Erdgeschoss nun schon außer Betrieb. Lediglich mit einer Absperrung versehen – und bis vor ein paar Tagen noch mit einem Infoschild und dem Hinweis, dass das Ganze noch bis zum 11. Januar 2019 andauern wird. Doch auch jetzt, eine weitere Woche später, fährt die Rolltreppe immer noch nicht.

Die Rolltreppe ist seit fast zwei Wochen außer Betrieb

Foto: Jessica Hellwig

Warum also müssen Reisende nun schon seit mehreren Tagen die nächstgelegene Treppe nutzen – womöglich noch mit schwerem Koffer im Schlepptau – oder sich in einen überfüllten Aufzug drängen beziehungsweise sich davor auf lange Warteschlangen einstellen? Man könnte doch annehmen, dass Ausfälle dieser Art an einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte Berlins doch eigentlich schneller behoben werden sollten?

Gisbert Gahler vom Regionalbüro Kommunikation Berlin der Deutschen Bahn AG erklärt auf Nachfrage der Berliner Morgenpost: „Die Fahrtreppe ist aufgrund eines technischen Defektes zurzeit nicht in Betrieb. Die Dauer des Ausfalls resultiert aus Lieferverzögerungen von Ersatzteilen des Herstellers. Die Ersatzteile sind mittlerweile geliefert worden und werden derzeit eingebaut. Die Wiederinbetriebnahme ist für den Freitagmorgen, 18. Januar, vorgesehen.“

Foto: Jessica Hellwig

Die defekte Rolltreppe ist allerdings nur eines von vielen Beispielen fast täglicher Ausfälle am Bahnhof Alexanderplatz. Bereits in den frühen Morgenstunden mitten im Berufsverkehr geht für gewöhnlich auf mindestens einer Rolltreppe nichts mehr. Laut Gahler gibt es dafür folgenden Grund: „Besonders am Bahnhof Alexanderplatz als zentralen Umstiegsbahnhof ist die Auslastung der technischen Anlagen wie Aufzüge und Fahrtreppen besonders hoch, hinzu kommen Beschädigungen durch Abfall sowie das Auslösen des Notschalters.“

Mittlerweile wurde zumindest das Datum auf dem Infoschild vom 11. auf den 18. Januar geändert. Für die nun informierten Fahrgäste immerhin ein kleiner Trost.

( jhe )