Die ehemalige Parkfläche an der Grunerstraße

Die Vorbereitungen für den Umbau der Grunerstraße zwischen dem Tunnel am Alexanderplatz und der Spandauer Straße haben begonnen.

Projekt am Molkenmarkt

Projekt am Molkenmarkt Umbau der Grunerstraße am Molkenmarkt rückt näher

Berlin. Die Absperrgitter und Barken stehen bereits rund um die ehemalige Parkfläche an der Grunerstraße in Mitte. Dort haben die Vorbereitungen für den umstrittenen Umbau der Grunerstraße zwischen dem Tunnel am Alexanderplatz und der Spandauer Straße begonnen.

So soll der Molkenmarkt aussehen.

Foto: BM

Bereits ein Jahr früher als geplant - im Frühjahr 2019 - wird die Grunerstraße verlegt und damit eng hinter dem Roten Rathaus entlang geführt. Die bisherigen Parkplätze fallen dann weg. Durch den Umbau am Molkenmarkt soll künftig Fläche für ein neues Stadtquartier mit einer Mischung aus Wohnungen, Büros und einer Schule entstehen.

Zuletzt Proteste des Automobilclubs ADAC

Sobald die Straße verlegt ist, können Autofahrer, die in Richtung Mühlendammbrücke und Leipziger Straße fahren oder nach Osten wollen, nicht mehr wie bislang gerade durchfahren, sondern müssen links abbiegen. Anstatt der bisherigen acht Fahrspuren wird es künftig nur noch sechs geben. Diese Planung hatte zunächst zu Protesten des Automobilclubs ADAC geführt. Die Umbaupläne waren allerdings ungeachtet dessen vom Senat beschlossen worden.

Für den baldigen Straßenumbau sind insgesamt 18 Millionen Euro vorgesehen. Die Bauzeit soll etwas mehr als fünf Jahre betragen.

Arbeiter laden an der Grunerstraße Standplatten für Absperrgitter und Barken ab.

Foto: Paul Zinken/dpa

( BM/dpa )