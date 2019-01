St. Hedwigs-Kathedrale darf umgebaut werden

Die St.-Hedwigs-Kathedrale in Berlin

Die Genehmigung des Denkmalschutzes für die Renovierung der katholischen Hauptkirche Berlins habe Bestand, so das Verwaltungsgericht.

Berlin. Dem Umbau der Hedwigskathedrale in Mitte steht auch rechtlich nichts mehr im Weg. Die Genehmigung des Denkmalschutzes für die Renovierung der katholischen Hauptkirche Berlins habe Bestand, urteilte am Mittwoch das Verwaltungsgericht. Das Gericht wies dabei die Klage von Nachfahren des Kirchenarchitekten Hans Schwippert sowie anderer am Bau beteiligten Künstler als unzulässig zurück. (VG 19 K 319.18 und VG 19 K 334.18)

Ziel der Kläger war laut Gericht, dass die Genehmigung für den Umbau aufgehoben wird. Verhindern wollen sie vor allem, dass die zentrale Bodenöffnung mit der Treppe zur Unterkirche, ein herausragendes Merkmal der St. Hedwigs-Kathedrale, geschlossen und der Altar ins Zentrum der Kirche gerückt wird. Durch die Schließung werde unter anderem das Urheberrecht von Architekt Hans Schwippert (1899-1973) verletzt, hatte Klägeranwalt Lothar C. Poll argumentiert.

Das Denkmalschutzgesetz diene in erster Linie dem kulturstaatlichen Interesse, nicht aber den Interessen der am Bau beteiligten Künstler, erklärte dagegen das Verwaltungsgericht dazu. Fragen des Urheberrechts müssten vor Zivilgerichten geklärt werden.

Der Senat hatte als Oberste Denkmalschutzbehörde dem Umbau zugestimmt - gegen Bedenken des Landesdenkmalamtes. Kultursenator Klaus Lederer (Linke) hatte argumentiert, die Kirche führe liturgische Gründe für die Veränderungen an, bei denen sich der Staat zurückhalten müsse. Die Kosten für die Renovierung der Kirche und des benachbarten Lichtenberg-Hauses werden auf rund 60 Millionen Euro beziffert. Die Kosten trägt das Bistum.

Die Arbeiten sollen bis 2023 dauern. Die Gottesdienste werden in der Zeit in die Kirche St. Joseph in Berlin-Wedding gefeiert.

