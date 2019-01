Fahrbahnen eingeschränkt: Autofahrer bleiben in Mitte im Mega-Stau stecken

Autofahrer haben am Mühlendamm in Mitte für ein Jahr mit massiven Staus zu kämpfen. Grund sind archäologische Ausgrabungen.

Verkehr in Berlin Autofahrer bleiben in Mitte im Mega-Stau stecken

Berlin. Seit Montag, den 14.1.19, ist der Mühlendamm in Höhe des Molkenmarkt auf jeweils zwei Fahrbahnen reduziert. Grund dafür sind umfangreiche archäologische Ausgrabungen.

#STAU rund um den #Alexanderplatz in #Mitte in Fahrtrichtung Potsdamer Platz (Westen) aufgrund der neuen #Baustelle auf dem #Mühlendamm! In beiden Richtungen stehen jeweils nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung. #Vorsicht! pic.twitter.com/NyKP8eMrg3 — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) January 15, 2019

In der Nacht von Sonntag zu Montag wurden die Fahrstreifen eingeschränkt und die Spur in Richtung Aleanderplatz umgeleitet. In der Nacht von Montag zu Dienstag folgte dann die Einengung der Fahrbahn in Richtung Leipziger Straße. Die Poststraße wurde gesperrt, die Zufahrt zum Nikolaiviertel erfolgt über die Rathausstraße.

Die Reduzierung der Fahrspur in Richtung Leipziger Straße führte am Dienstagmorgen zu massiven Behinderungen im Berufsverkehr. Der Verkehr staute sich auf der Grunerstraße durch den Tunnel unter der Kreuzung Karl-Marx-Allee bis in die Greifswalder Straße Ecke Prenzlauer Berg. In der Folge staute sich der verkehr auch an der Mollstraße in beiden Richtungen. In Richtung Alexanderplatz hingegen lief der Verkehr flüssig.

Foto: Google Maps

Bis mindestens Mitte dieses Jahres wird dieser Zustand so bleiben. Grund für die Verkehrseinschränkungen sind umfangreiche archäologische Ausgrabungen. Die Funde stammen aus der Gründungszeit Berlins vor ca. 800 Jahren. Zwischen Mühlendamm und Molkenmarkt entstanden damals die ersten Häuser der Siedlung Cölln. Erst 1710 wurde Cölln in die Stadt Berlin eingegliedert.

Mehr zum Thema:

Umbau der Grunerstraße am Molkenmarkt rückt näher

Mehr Nachrichten aus dem Bezirk Mitte lesen Sie hier.

Sie wollen nichts mehr aus Mitte verpassen? Dann treten Sie unserer Mitte-Gruppe auf Facebook bei.

( BM )