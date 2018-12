Der Berliner Dom und die St. Hedwigs-Kathedrale verbieten an Heiligabend große Taschen. An den Eingängen gibt es Kontrollen.

An Weihnachten Hohe Sicherheitsvorkehrungen bei Gottesdiensten in Berlin

Berlin. Eine stille Nacht wird es Heiligabend im Berliner Dom eher nicht. Das Motto könnte stattdessen „Volles Haus“ heißen. Allein 10.000 Gottesdienstbesucher werden zu den sechs Christvespern an dem Tag erwartet. Auch die Gottesdienste und Konzerte an den Weihnachtsfeiertagen sind meist bis auf den letzten Platz besetzt. Insgesamt besuchen mehr als 20.000 Menschen die Kirche an den drei Tagen.

Die gut gefüllten Kirchenbänke sorgen nicht nur für eine festliche Stimmung im Gotteshaus. Sie machen auch aufwendige Sicherheitsvorkehrungen nötig. Wie die Domgemeinde mitteilt, dürfen Taschen, Rucksäcke und Tüten, die größer als das Format A4 sind, nicht mit in den Dom genommen werden. Auch Koffer und andere größere Gepäckstücke sind nicht gestattet. Wer dennoch mit größerem Gepäck zu den Messfeiern kommt, kann es Heiligabend nicht in den Schließfächern in den Domarkaden verstauen. Zur Verfügung stünden jedoch Schließfächer an den Bahnhöfen Friedrichstraße und Alexanderplatz.

Im Zwei-Stunden-Takt feiert die Gemeinde an dem Tag die Christvespern. Aufgrund des hohen Andrangs verlassen die Besucher die Kirche durch andere Portale, als sie sie betreten haben. Die Gemeinde weist zudem darauf hin, dass für die Gottesdienste im Berliner Dom nie Eintrittstickets verkauft werden. Wegen der vielen Besucher sei jedoch vor allem bei den ersten beiden Christvespern um 14 und um 16 Uhr mit Wartezeiten zu rechnen. Dagegen gibt es Restkarten im Moment noch für das Krippenspiel und für das Konzert mit der Gruppe German Brass am zweiten Weihnachtstag um 16 Uhr beziehungsweise um 20 Uhr.

St. Hedwigs-Kathedrale: Christmette live im Fernsehen

Voll wird es Heiligabend wohl auch in der St. Hedwigs-Kathedrale am Bebelplatz. Eigentlich ist die Kirche derzeit wegen Sanierung geschlossen, für die Christmette, die live in der ARD übertragen wird, öffnet sie aber für einen Abend ausnahmsweise wieder. An der Messfeier am Sitz des Berliner Erzbischofs können 650 Besucher vor Ort teilnehmen, teilte Joachim Opahle vom Erzbistum Berlin mit. Auch hier gelten besondere Sicherheitsvorkehrungen: Alle Taschen und Rucksäcke werden am Eingang kontrolliert. Wer mit großen Taschen zur Messe kommt, wird nicht hereingelassen. Für zu großes Gepäck wird es auch hier keine Abstellmöglichkeit geben, sagte Opahle.

Der Einlass an Heiligabend beginnt um 21 Uhr. Ab 21.30 Uhr startet das Vorprogramm unter dem Motto „Stille Nacht“ mit verschiedenen Künstlern und Musikern. Der Chor der St. Hedwigs-Kathedrale singt ab 23 Uhr Weihnachtslieder, ehe die Mette mit Erzbischof Heiner Koch und der Kammersymphonie Berlin um 23.30 Uhr beginnt.