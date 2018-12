Am Brandenburger Tor haben die Aufbauarbeiten begonnen - Hinweise und Sperrungen rund um die Festmeile im Tiergarten.

Verkehr Silvesterparty in Berlin: Diese Straßen sind gesperrt

Berlin. Die meisten Berliner werden sich am 2. Feiertag noch im Weihnachtsmodus befinden. Doch im Tiergarten beginnen bereits die Aufbauarbeiten für die 24. Silvesterparty vor dem Brandenburger Tor. Daher werden folgende Bereiche nach und nach für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Ab dem 26. Dezember 6 Uhr früh wird die Straße des 17. Juni zwischen dem Großen Stern, der Kreisverkehr bleibt befahrbar, und der Ebertstraße bis zum 2. Januar 24 Uhr gesperrt. Diese Sperrungen gelten auch für die Yitzak-Rabin-Straße zwischen der Straße des 17. Juni und der Scheidemannstraße, sowie der Ebertstraße zwischen Scheidemannstraße/ Dorotheenstraße und Behrenstraße.

Ab Freitag, 28. Dezember 7 Uhr früh bis zum 2. Januar 18 Uhr werden folgende Straßen gesperrt:

John-Foster-Dulles-Allee (Anlieger und BVG frei) und Scheidemannstraße (Anlieger frei), Dorotheenstraße zwischen Ebertstraße und Wilhelmstraße (Anlieger frei), Heinrich-von-Gagern-Straße und Willy-Brand-Straße ab Otto-von-Bismarck-Allee (Anlieger frei), Paul-Löbe-Allee ab Heinrich-von Gagern-Straße/ Willy-Brand-Straße (Anlieger frei), Ebertstraße zwischen Hannah-Arendt-Straße und Behrenstraße (Anlieger frei), Behrenstraße zwischen Wilhelmstraße und Ebertstraße (Anlieger frei) und Kronprinzenbrücke Richtung Otto-von-Bismarck-Allee (Anlieger frei).

Von Sonnabend 29. Dezember 6 Uhr bis Dienstag 1. Januar 6 Uhr ist der Pariser Platz nördlich der Mittelinsel zwischen Ein- und Ausfahrt zur Französischen Botschaft gesperrt.

Aus Sicherheitsgründen kommt es am Montag, 31. Dezember, ab 15 Uhr bis zum 1. Januar 3 Uhr aufgrund einer Allgemeinverfügung in folgenden Bereichen zu Einschränkungen: Pariser Platz, einschließlich der Vorfahrt des Hotels Adlon,, Unter den Linden zwischen Pariser Platz und Wilhelmstraße und Wilhelmstraße zwischen Unter den Linden und Dorotheenstraße. In dieser Zeit können nur Anlieger und deren Besucher den aufgeführten Bereich nutzen.

Diese Dinge sind auf der Festmeile verboten

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass auf der gesamten Festmeile grundsätzlich ein Verbot für Taschen, Rucksäcke und Koffer, die größer als 50 mal 50 Zentimeter sind, besteht. Kleinere Handtaschen werden kontrolliert. Zudem ist es verboten, Feuerwerkskörper, Glasflaschen und andere gefährliche Gegenstände in den Veranstaltungsraum mitzunehmen. Außerhalb der Absperrungen und Kontrollstellen befinden sich besonders gekennzeichnete Abbrennplätze beziehungsweise Container.