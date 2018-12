Mitte setzt Detektive gegen Müllsünder ein

Müll in der Zwinglistraße in Moabit. Dort kamen Ermittler zum Einsatz.

Kaputte Kühlschränke, alte Sofas oder einfach nur Unrat: Müll auf Straßen und in Grünanlagen ist in vielen Berliner Bezirken ein ernstes Problem. Für massiven Ärger sorgt abgestellter Krempel auch auf Mittes Straßen. Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) hat daher zu einem neuen Mittel im Kampf gegen illegal abgestellten Sperrmüll gegriffen. Der Bürgermeister und Chef des Ordnungsamts Mitte hat eine professionelle Detektei beauftragt, einen der Müllsünder zu erwischen.

Eingesetzt wurden die Ermittler, um einen Fall in der Zwinglistraße in Moabit zu lösen. Immer wieder fand das Ordnungsamt Kühlschränke, Sofas oder kaputte Ikea-Regale auf den Gehwegen. Das Bezirksamt hatte seit langem eine Wohnungsauflösungsfirma im Verdacht, für die Müllberge verantwortlich zu sein – nur beweisen konnte man es nicht. Also engagierte von Dassel Detektive. Tag und Nacht sollten sie die betroffene Straße bewachen, um dem Müllsünder endlich auf die Schliche zu kommen. Zunächst jedoch passierte nichts. Tagelang observierten drei Detektive den Straßenzug, ohne etwas Verdächtiges festzustellen. Am zehnten und letzten Tag der Aktion, schnappte die Falle doch noch zu. Die Detektive erwischten den Unternehmer auf frischer Tat beim nächtlichen Entsorgen seines Mülls, festgehalten auf Fotos.

„Halbe Sachen nützen da nichts“

Auf den Täter wartet nun ein Ordnungsgeld, wahrscheinlich unter tausend Euro. Der Einsatz der Detektive kostet den Bezirk hingegen fast 10.000 Euro. Der Bezirksbürgermeister bezeichnete die Aktion dennoch als „großen Erfolg“. Im Einzelfall sei das nicht effizient, gibt von Dassel zu. Es gehe aber um das Zeichen, das der Bezirk aussende. „Wir wollten das gründlich machen, halbe Sachen nützen da nichts.“

Zumal sie im Bezirksamt hoffen, dass sich der Müll zukünftig nicht mehr in der Zwinglistraße stapeln wird. Wenn doch, und der Bezirk erwischt den Täter ein zweites oder drittes Mal, kann dem Unternehmer der Gewerbebetrieb verboten werden. Von Dassel jedenfalls behält sich vor, die Detektive wieder zu besonders verdreckten Ecken im Bezirk, zu schicken. Das Geld dafür stammt aus den Aktionsmitteln „Saubere Stadt“ des Landes. Von den 700.000 Euro hat Mitte bisher rund 200.000 verplant, unter anderem für 160 zusätzliche Mülleimer im Bezirk.

Müll ist auch in anderen Bezirken ein Problem. Das zeigte gerade erst eine Befragung unter den Anwohnern am Kottbusser Tor. Was die Kreuzberger am meisten in ihrer Nachbarschaft stört: Müll und mangelnde Sauberkeit. Der Einsatz von Detektiven ist dabei die neueste Methode im Kampf gegen Müll. Zuvor hatte man es in Mitte auch kurz mit sogenannten Müll-Sheriffs versucht. Der Erfolg blieb jedoch aus. „Das haben wir mal probiert“, so Bezirksbürgermeister von Dassel. „Gebracht hat es aber nichts.“ Zufriedener mit den Müll-Sheriffs ist man im Bezirk Neukölln, wo der Müll-Wachdienst von der ehemaligen Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) im Mai 2017 eingeführt wurde.

Einsatz der Müll-Sheriffs in Neukölln 2019 noch offen

Zehnmal im Monat gehen vier Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes in Zivil auf Müllstreife. Sie fahren bekannte Müll-Hot-Spots ab, dokumentieren Sperrmüllhaufen und melden sie an die BSR. Manchmal legen sie sich auf die Lauer, um Müllsünder auf frischer Tat zu erwischen. Das Ergebnis sei „grundsätzlich positiv“, sagte Neuköllns Bürgermeister Martin Hikel (SPD). Immer wieder könne der Bezirk die Urheber so feststellen, zehn Mal im Jahr 2018. „Um den Entdeckungsdruck hochzuhalten, ist das wichtig.“ Kosten: 88.000 Euro. „Doch das ist es wert.“ Ob sie auch 2019 auf Streife gehen, sei aber noch unklar.

Eine weitere Offensive des Senats gegen Müllsünder ist in diesem Jahr zunächst versandet. 100 zusätzliche Ordnungsamtsmitarbeiter sollten verteilt auf alle Bezirke als sogenannte „Waste-Watcher“ speziell ein Auge auf den Müll in den Kiezen haben. Mittlerweile wurde das Konzept geändert, die Mitarbeiter in den normalen Dienst eingegliedert. Für Neuköllns Bürgermeister wäre eine andere Neuerung ohnehin viel wichtiger gewesen: Der nach wie vor verbotene Einsatz der Ordnungsamtsmitarbeiter auch in der Nacht. Für die Müllstreifen, müssten dann keine externen Dienste mehr angeheuert werden.