Süßwarenmanufaktur Walter bietet Pralinen für die Sinne

Berlin. Das Ladenlokal an der Brunnenstraße misst nur 30 Quadratmeter. Auf Tischen und Regalen liegen Pralinenschachteln, Marzipanbrote und Dominosteine aus. Für Nils Hölterhoff bedeutet der Raum einen radikalen Neuanfang. Hier will er zeigen, wie die Zukunft seiner Süßwaren-Marke sein soll. Der 32-Jährige ist Geschäftsführer von Walter-Schokoladen. Das Unternehmen ist eine Berliner Traditionsfirma. 1915 eröffnete Hugo E. Walter seinen ersten Laden in Tempelhof. Bald wurde die Confiserie bekannt für ihre Nougat- und Marzipanspezialitäten.

Bis heute ist sie eine von nur noch vier echten Berliner Süßwarenmanufakturen. Die Naschereien entstehen immer noch in der hauseigenen Produktion in Tempelhof. Verkauft werden sie vor allem in den Walter-Läden am Tempelhofer Damm, Bayrischen Platz und Olivaer Platz. Doch der Betrieb ist in die Jahre gekommen. Anfang 2018 stand Walter kurz vor der Insolvenz. Jetzt wollen Manager Hölterhoff und die neuen jungen Besitzer, die Berliner Geschwister Caroline und Philipp Thiedig, Kinder einer Unternehmerfamilie, zeigen: Da geht noch was mit Schokolade, auch Traditionsbetriebe können mehr sein als schöne Kindheitserinnerungen.

Pralinen werden seit über 100 Jahren in traditioneller Handarbeit gefertigt.

Foto: Daniel Schaler

Der Blick zurück in die jüngste Vergangenheit ist eher negativ geprägt. 2014 wurde Walter an einen Schweizer Investor verkauft. „In der Zeit war die Entwicklung nicht so positiv“, sagt der heutige Geschäftsführer Hölterhoff. Am Ende stand die Firma kurz vor der Insolvenz. Nun kamen die Geschwister Caroline und Philipp Thiedig ins Spiel. Ihrer Familie gehört das Weddinger Maschinenbauunternehmen Dr. Thiedig. Süßes der kriselnden Manufaktur habe bei ihnen seit Kindheitstagen auf dem Tisch gestanden, erzählt Hölterhoff. „Zu Weihnachten oder Ostern gab es in der Familie immer nur Walter-Produkte.“ Diese Leidenschaft habe letztlich zum Kauf geführt. Das Unternehmen sähen die neuen Eigentümer als „Perle, die wiederbelebt werden müsste“.

Ein Pop-up-Store soll jüngere Kunden gewinnen

Doch wie wollen sie dem Traditionsbetrieb neues Leben einhauchen? Geschäftsführer Hölterhoff macht zwei Baustellen aus. Eine sei das Management. „Das Unternehmen stand bis vor fünf Jahren komplett solide da“, sagt er. „Das Problem war die Geschäftsführung in den vergangenen Jahren.“ Die Missstände habe man in den vergangenen Monaten behoben. Weniger leicht dürfte die Lösung des zweiten Problems sein: Es betrifft den Kern der Marke und ihrer Produkte selbst. „Walter ist ein Traditionsunternehmen, das sich in den vergangenen Jahren nicht verjüngt hat“, sagt der Geschäftsführer.

Vergessen wurde, ein neues Zielpublikum zu erreichen. Dominosteine, Marzipanbrote und Pralinen von Walter mögen lecker schmecken. Doch sie wirken altbacken und sprechen eine junge, ernährungsbewusste Generation wenig an. „Pralinen sind etwas, das man seiner Oma mitbringt“, bringt Hölterhoff das Problem auf den Punkt.

Genau da setzt der Manager an. Der erste sichtbare Schritt ist der neue Pop-up-Store unweit des Rosenthaler Platzes im hippen Mitte. Nie zuvor war das Unternehmen mit einer eigenen Filiale im Ostteil der Stadt vertreten. Walter geht neue Wege, ist die Idee. „Wir wollen zeigen, dass das Unternehmen im Umbruch ist“, sagt der Manager. Bis Weihnachten verkaufen sie hier die hauseigenen Produkte – von edlen Schokoladen bis zu Stollen der Steglitzer Marke Faustmann, die 2001 von Walter übernommen wurde.

Handgefertigte Pralinen sieht der Chef im Zeitgeist

Danach wird der Laden schon wieder geschlossen und umgebaut. Geplant ist eine gläserne Manufaktur für Pralinen hinter dem Verkaufsraum. „Wir werden das als unsere Kreativwerkstatt nutzen“, sagt Hölterhoff. Neue Produkte wollen sie hier entwickeln und testen, frische Pralinen etwa, mit neuen Geschmacksrichtungen, die als Einzelware ausliegen und auch jüngere Zielgruppen ansprechen sollen. Hier sieht der Geschäftsführer Potenzial. Denn eigentlich entspreche ihr Produkt voll dem Zeitgeist. „Wenn man sich heute etwas gönnt, muss es etwas Gutes sein, am besten lokal und handwerklich hergestellt aus besten Zutaten.“ Genau das seien ihre Pralinen immer gewesen. Man müsse es nur schaffen, das jüngeren Kunden zu zeigen.