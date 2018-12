Mitte hat jetzt drei neue Milieuschutzgebiete

Mieter in drei weiteren Kiezen in Mitte sind nun besser vor Entmietung geschützt.

Zur Monatsmitte sind im Bezirk Milieuschutzgebiete in den Bereichen zwischen Landwehrkanal und Kurfürstenstraße, der Abschnitt zwischen der Paul- und Thomasiusstraße in Moabit, sowie das Gebiet um die Soldiner Straße zwischen Drontheimer Straße und Grüntaler Straße in Gesundbrunnen in Kraft getreten.

Insgesamt sind damit in diesem Jahr 13 neue Gebiete durch die Bezirke festgelegt worden. Sechs davon entfielen allein auf den Bezirk Mitte, auf Charlottenburg-Wilmersdorf zwei, auf Tempelhof-Schöneberg vier und auf Lichtenberg eins. Zudem gab es im Jahr 2018 insgesamt fünf Erweiterungen von bereits bestehenden Gebieten, davon vier in Friedrichshain-Kreuzberg und eines in Tempelhof-Schöneberg. Insgesamt stieg die Zahl der Milieuschutzgebiete in Berlin damit auf 55. Rund 840.500 Berliner leben dort in 443.600 Wohnungen. Mit dem Alexanderplatzviertel ist bereits das nächste Milieuschutzgebiet in Mitte in Sicht.

Behörden können Modernisierungen verbieten

Mieter in Milieuschutzgebieten genießen einen besonderen Schutz. So muss der Bezirk hier zustimmen, bevor Eigentümer Häuser abreißen oder zurück- oder umbauen können. Hausbesitzer dürfen demnach grundsätzlich keine Grundrisse von Wohnungen ändern, um diese großzügiger zu gestalten. Auch dürfen Wohnungen nicht zusammengelegt werden. Ebenfalls verbieten die Bezirke zu weitgehende Wohnungsmodernisierungen, wie die Installation besonders aufwendiger Sanitär- und Heizungsanlagen, die Errichtung eines Zweitbades, oder den Anbau eines Zweitbalkons oder Wintergartens.

Auch bedarf die Umwandlung von Mietwohnungen in Gewerberäume oder Ferienwohnungen der Zustimmung des Bezirks. Wird ein Haus verkauft, kann der Bezirk zudem das Vorkaufsrecht ausüben und etwa durch eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft kaufen lassen. Als weiterer Schutz der Mieter in Milieuschutzgebieten gelten die von den Bezirken festgelegten Verordnungsmieten. Die Bezirke prüfen damit die Folgen Wohnungsmodernisierungen für die Mieter. Sollen deren Mieten nach den Arbeiten über den Wert der Verordnungsmiete steigen, kann der Bezirk die Maßnahmen verbieten und auf geringere, günstigere Änderungen an den Wohnungen dringen.