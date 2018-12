Ganz schön gruselig - Kinder erkundeten nachts die Dinosaurier-Skelette im Naturkundemuseum an der Invalidenstraße.

Wer Kinder hat und in Berlin lebt, hat vielleicht schon einmal versucht, sich für eine der Taschenlampenführungen im Naturkundemseum anzumelden. Dafür ist Geduld gefragt, denn diese Führungen sind über Wochen hinweg ausgebucht. Unser Fotograf Reto Klar hatte die Gelegenheit, zumindest ein paar Eindrücke mitzunehmen: Im Dunkeln wirken die Saurierschädel, die präparierten Vögel und all die anderen Exponate aus der Sammlung des Museums noch eine Spur unheimlicher. Für die Taschenlampenführung braucht es also nicht nur Geduld, sondern auch eine gewisse Nervenstärke.

Naturkundemuseum, Invalidenstraße 43, Mitte. Die Termine für die Taschenlampenführungen finden sich im Internet. Die Taschenlampenführungen werden für Kinder und Erwachsene angeboten.

Foto: Reto Klar

Foto: Reto Klar

Foto: Reto Klar

Foto: Reto Klar

Foto: Reto Klar

Foto: Reto Klar