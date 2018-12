James-Simon-Galerie Berlin: Endlich ist sie (fast) fertig

Für die James-Simon-Galerie, das neue Eingangsgebäude zur Berliner Museumsinsel, werden am Donnerstag die Schlüssel übergeben.

Fast zehn Jahre lang wurde an der James-Simon-Galerie gebaut. Die ersten Entwürfe gab es schon seit der Jahrtausendwende. Jetzt ist das neue zentrale Eingangsgebäude zur Berliner Museumsinsel fast fertig, die Schlüssel werden feierlich übergeben. Wir haben die wichtigsten Fakten über das Gebäude zusammengetragen.

Wo steht die James-Simon-Galerie?

Sie befindet sich auf der Museumsinsel, zwischen Neuem Museum und Kupfergraben. Dort stand bis in die 1930er Jahre der von Karl Friedrich Schinkel entworfene Packhof - aus der Zeit, als die Spreeinsel noch nicht Museumsinsel war, sondern Handels- und Umschlagplatz für Waren aller Art.

Fast fertig: die James-Simon-Galerie.

Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Welchen Zweck hat die James-Simon-Galerie?

Das Gebäude soll den Besucherservice für die fünf Häuser der Museumsinsel bündeln: Pergamonmuseum, Neues Museum, Altes Museum, Alte Nationalgalerie, Bode-Museum. Es gibt einen gemeinsamen Ticketbereich, Café und Garderobe, einen Museumsshop und zusätzlich Platz für öffentliche Veranstaltungen. Die historischen Eingänge der einzelnen Museen bleiben aber bestehen, so dass der Neubau nicht zum Nadelöhr wird.

Nach wem wurde die James-Simon-Galerie benannt?

Namensgeber ist der Mäzen James Simon (1851-1932). Er entstammte einer jüdischen Berliner Familie, die durch Baumwollhandel zu großem Reichtum gekommen war. James besuchte das Gymnasium zum Grauen Kloster, lernte Textilkaufmann und übernahm später das Textilunternehmen des Vaters. Großzügig förderte er Kunst, Wissenschaft und soziale Projekte in der Stadt und gilt als Vorbild für modernes Bürgerengagement. James Simon ist unter anderem die Nofretete zu verdanken - er finanzierte die Grabungen in Ägypten und schenkte den Museen die Büste.

Wer hat die James-Simon-Galerie entworfen?

Die James-Simon-Galerie wurde von Stararchitekt David Chipperfield entworfen. 2001 legte er einen ersten Entwurf vor. Wesentliches Gestaltungselement ist eine großzügige Freitreppe, die die Besucherinnen und Besucher vom Lustgarten aus empfängt. Mit ihren Kolonnadengängen nimmt die James-Simon-Galerie Bezug auf die historischen Gebäude. Zugleich soll sie dem Ensemble durch die moderne Bauweise einen zeitgenössischen Akzent verleihen.

Architekt David Chipperfield anlässlich der Schlüsselübergabe in der James-Simon-Galerie.

Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Wie lange wurde an der James-Simon-Galerie gebaut?

An der James-Simon-Galerie wurde knapp zehn Jahre lang gebaut. 2013 wurde der Grundstein gelegt. 2016 fand das Richtfest statt. Am heutigen Donnerstag um 12 Uhr werden die Schlüssel übergeben. An dem Festakt nehmen auch Innenminister Horst Seehofer (CSU) und Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) teil.

Blick auf die Baustelle im Juli 2015: An der James-Simon-Galerie wird vor dem Neuen Museum (r.) und dem Pergamonmuseum (l.) gearbeitet

Foto: Rundfunk Berlin-Brandenburg

Warum dauerte die Errichtung der James-Simon-Galerie so lange?

Die Bauvorbereitungen begannen bereits 2009. Der schwierige Baugrund und Probleme mit der Baufirma sorgten aber für erhebliche Verzögerungen und Mehrkosten. Auf der Spreeinsel gibt es einen hohen Grundwasserspiegel und eine durch die letzte Eiszeit verursachte, mit Schlamm gefüllte Auswaschung, den sogenannten Kolk. An der Stelle der James-Simon-Galerie ist der Kolk 40 Meter tief und der tragfähige Baugrund entsprechend tief im Untergrund. 1200 Stahlpfähle mit bis zu 50 Meter Länge wurden daher in die Erde gebracht und unter Wasser eine Betonsohle geschüttet, auf der dann die Baugrube entstand.

Wie teuer war die Errichtung der James-Simon-Galerie?

Die Kosten summieren sich auf 134 Millionen Euro, anfangs waren 71 Millionen Euro geplant. Der Volksmund verspottet das neue Gebäude daher auch gern als "teuerste Garderobe der Welt".

