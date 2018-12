Mitte wendet beim Mieterschutz erstmals schärfere Regeln an

Mitte hat für zwei Häuser in Wedding Abwendungsvereinbarungen mit Mietpreisbremse geschlossen. Ein Signal an die Immobilienbranche.

Berlin. Der Bezirk Mitte hat mit dem Käufer zweier Wohnhäuser im Wedding Abwendungsvereinbarungen geschlossen. Zuvor hatte das Bezirksamt beschlossen, für die Gebäude auf dem Grundstück Antonstraße 26/Maxstraße26 und an der Triftstraße 56 das Vorkaufsrecht auszuüben, nachdem das Immobilienunternehmen Akelius diese erworben hatte.

Die Abschlüsse bedeuten ein Novum für Berlin: Erstmals hat eine Immobilienfirma in der Abwendungsvereinbarung vertraglich zugesagt, in Zukunft die Regelungen der Mietpreisbremse bei der Neuvermietung einzuhalten. Danach darf die Miete höchstens zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Bisher war diese Regelung in den Abwendungsvereinbarungen in Berlin nicht vorgesehen. Besitzer konnten dann nach einem Mieterwechsel die Miete beliebig hoch ansetzen.

Stadteigen Wohnungsbaugesellschaften wollten ein Haus nicht kaufen

Käufer Akelius ist in Berlin nicht unumstritten. Mieter klagen immer wieder über bewusste Entmietung, oder die Umwandlung von Mietshäusern in Eigentumswohnungen bei diesem Vermieter. Dass nun ausgerechnet Akelius als erstes Immobilienunternehmen bereit ist, die Deckelung der Mieten durch die Mietpreisbremse auf diesem Weg zu akzeptieren, kann daher auch als ein Signal an die gesamte Berliner Immobilienbranche verstanden werden.

Bevor das Bezirksamt die Ausübung des Vorkaufsrechts beschließen konnte, gab es einige Schwierigkeiten. Das Haus in der Maxstraße26/Antonstraße26 sollte ursprünglich die Wohnungsbaugesellschaft Mitte (WBM) kaufen. Doch die lehnte genauso wie die Degewo ab. Das Haus sei zu dem Kaufpreis nicht wirtschaftlich zu betreiben - trotz eines Zuschusses von 20 Prozent der Kaufsumme durch das Land. Nachdem Rückzieher erklärte sich schließlich die Gesobau, das Haus mit einem Landeszuschuss von 24 Prozent im Rahmen des Vorkaufsrechts zu erwerben.

Mehr Nachrichten aus dem Bezirk Mitte lesen Sie hier.

Nie mehr etwas aus Mitte verpassen und mit anderen über das Geschehen im Bezirk diskutieren? Treten Sie unserer Facebook-Gruppe "Unser Mitte" bei.