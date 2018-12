Eine Zentrale für Menschenrechts-Arbeit in Berlin

Die Soros-Stiftung ist von Budapest an die Spree gezogen. Was die Stiftung vorhat und warum Berlin das "perfekte Zuhause" ist.

Berlin. Ganz wohl fühlt sich Goran Buldioski hier oben nicht. Seit drei Monaten leitet er das neue Büro der Open Society Foundations. Die Stiftung des Philan­thropen und Holocaust-Überlebenden George Soros fördert jetzt weltweite Menschenrechtsprojekte von Berlin aus. Bis Büroflächen gefunden sind, hat sich die Stiftung in ein Coworking-Space im Atrium Tower am Potsdamer Platz eingemietet, 19. Stock. Der Ausblick reicht bis zum Wannsee. Fotografieren lässt sich Buldioski mit der Stadt zu seinen Füßen nicht. Er weiß um die Macht der Bilder, will auf keinen Fall überheblich wirken. In Ungarn waren die Stiftung und ihr Gründer Anfeindungen der rechtsnationalen Regierung von Viktor Orbán ausgesetzt. Und nach knapp 30 Jahren wurde die Stiftung aus Budapest verjagt. Der Berliner Morgenpost erzählt Buldioski, wie die Soros-Stiftung zum Staatsfeind wurde.

Herr Buldioski, Sie haben im August Budapest verlassen, weil der politische Druck auf Ihre Organisation zu groß geworden war. Haben Populismus und Autoritarismus in Ungarn gesiegt?

Goran Buldioski: Klare Antwort: Nein. Dass wir gehen, haben wir Ende April entschieden. Das war das Ergebnis einer längeren Entwicklung. Es wurden immer mehr Gesetze erlassen, die allgemein gegen die Zivilgesellschaft gerichtet waren. Dann wurde der Gründer unserer Stiftung, George Soros, das Ziel einer unerbittlichen Kampagne. Es gab ein Gesetz, das als Stop-Soros-Gesetz bezeichnet wurde. Das beinhaltet drastische Steuerbelastungen für Nichtregierungsorganisationen und ein Verbot, weiter in der Flüchtlingshilfe zu arbeiten – oder wie die Orbán-Regierung das nennt: bei der illegalen Migration. Das war der letzte Tropfen. Aber wir haben Ungarn nicht verlassen. Wir geben keinen Cent weniger für die Unterstützung der Zivilgesellschaft und der Organisationen vor Ort aus. Wir wollen das sogar ausbauen. Was wir gemacht haben, ist, mit einer unserer Zentralen umzuziehen. In Ungarn konnten wir nicht mehr mit der gebotenen Integrität arbeiten.

Was meinen Sie damit?

So ein Büro verarbeitet eine Menge Informationen über unsere Arbeit in Europa und der Welt. Wir hatten nicht mehr das Gefühl, dass unsere Daten in Ungarn sicher sind. Es gibt nichts zu verstecken, unsere Zuwendungen werden auf der Webseite veröffentlicht. Aber wir waren uns nicht mehr sicher, ob wir den Schutz persönlicher Daten sicherstellen können. Zum Beispiel von investigativen Journalisten, die ein Stipendium von uns hatten.

Es wurden Listen sogenannter Soros-Söldner veröffentlicht. Wurden Sie bedroht?

Die Kampagne war hauptsächlich gegen unseren Gründer gerichtet. Die Ungarn wurden einer beachtlichen Gehirnwäsche durch die Regierungsmedien unterzogen. Unsere Mitarbeiter fingen an, vor Familienmitgliedern zu verheimlichen, wo sie arbeiten. Wir wurden konstant als Staatsfeinde betitelt. Und ja, es gab eine ganze Reihe schwarzer Listen. Ich persönlich wurde in einer Gratiszeitung mit einer halben Million Auflage als Soros-Söldner dargestellt, als jemand, der versucht, Ungarn zu verraten. Drohungen gab es viele. Aber wir wurden nie körperlich angegriffen. Was uns wirklich Sorgen macht: Die Medien wurden völlig zerstört. Die Zivilgesellschaft ist die letzte Bastion des kritischen Denkens, aber all die Regulierungen zeigen, dass an deren Zersetzung gearbeitet wird. Es war sehr enttäuschend, so etwas in einem EU-Mitgliedsstaat beobachten zu müssen.

Warum Berlin? Sie konzentrieren Ihre Arbeit ja weiterhin auf Mittel- und Osteuropa, oder?

Unsere Geschichte liegt in dieser Region. Und darauf sind wir stolz. Aber wir haben in den letzten fünf Jahren mehr Geld in Westeuropa ausgegeben. Wir beobachten, dass auch durch die demokratischen Systeme in Westeuropa Risse verlaufen.

Denken Sie an Spanien. Es wurde viel über die Protestbewegung geschrieben, über den Aufstieg einer neuen politischen Partei Podemos. Kaum jemand weiß, dass die letzte spanische Regierung ein drakonisches Gesetz erlassen hat, das Proteste im öffentlichen Raum fast gänzlich verbietet – die sogenannten Maulkorberlasse. Solche Dinge laufen unter dem Radar. Und zwei Jahre später hat sich Polen dieses Gesetz zum Vorbild genommen, und hat es in noch viel schärferer Weise auf Polen gemünzt.

Warum also Berlin?

Es ist ja schon fast ein Klischee: aber Berlin ist eine sehr offene und diverse Stadt. Und die Stadt erfüllt dieses Klischee mit Leben, mit all den Herausforderungen, die Offenheit mit sich bringt. Berlin ist eine Stadt der Herausforderungen. Und steht damit für die Geschichte dieses Kontinents. Ich rede jetzt von der Berliner Mauer, von der Teilung. Und auf dieser dunklen Vergangenheit ist eine florierende und offene Stadt entstanden. Für uns ist diese Stadt das perfekte Zuhause.

Die Offenheit der Stadt hat Sie angezogen?

Ganz viele Dinge haben uns angezogen. Da gibt es die symbolische Ebene: Hier treffen Ost und West aufeinander. Das passt zu unserer Arbeit. Und eine ganz praktische Ebene: Deutschland ist weltpolitisch in den letzten 20 Jahren sehr wichtig geworden. Es gibt hier eine lebhafte Zivilgesellschaft – von der wir auch lernen wollen. Es gibt viele deutsche Stiftungen und einen wachsenden Kreis von internationalen Organisationen, die sich hier ansiedeln. Dass wir uns hier positionieren können, und Teil dieser drei Sphären werden, das fühlt sich nach den Repressionen in Ungarn wirklich toll an.

Nun gibt es auch im deutschen Bundestag eine Partei, die bei der Migration von einer „Umvolkung“ spricht. Stiftungen wie die Amadeu Antonio Stiftung werden verunglimpft. Was können wir aus Ihren Erfahrungen in Ungarn lernen?

Ungarn ist ein Sonderfall. Die Regierung hat Hunderte von Millionen Euro in Propaganda-Kampagnen gesteckt und hat die Kommunikationskanäle besetzt. In Gesellschaften, in denen autokratisches Denken Wurzeln schlägt, wird alles zum politischen Kampf missbraucht. In unserem Fall war es der Fakt, dass wir Geld von einem Philanthropen bekommen. Das hat man genutzt, um legitime Arbeit zu diskreditieren.

Aber vieles, was wir gelernt haben, gilt auch in weiter entwickelten Demokratien. Wir Stiftungen und Menschenrechtsorganisationen dürfen nicht immer nur im Hintergrund bleiben. Man darf nicht davon ausgehen, dass jeder versteht, was wir machen. Und natürlich muss man kritisch hinterfragen, warum das Geld wohin fließt. Lange hat es gereicht, dass wir gesagt haben: das ist unsere Mission und hier könnt ihr sehen, wohin unser Geld fließt. Wenn es politische Akteure gibt, die die Welt mit Verschwörungstheorien erklären, dann muss man offensiver in Erscheinung treten. Man muss die eigene Geschichte in die Welt posaunen. Sonst fangen die Leute an, den Verschwörungstheorien zu glauben.

Werden Sie mit dem Sitz in Berlin auch mehr Projekte in Deutschland haben?

Unser jährliches Stiftungsbudget beträgt circa eine Milliarde Dollar. Wir sind die zweitgrößte Stiftung in den USA und die größte weltweit, die sich für Menschenrechte, Gerechtigkeit und Demokratie einsetzt. In Europa geben wir rund 100 Millionen aus – die Nicht-EU-Staaten eingeschlossen. Für Projekte in Deutschland beträgt unser Budget in diesem Jahr 1,2 Millionen Dollar. Deutschland steht also nicht im Mittelpunkt unserer Arbeit – und das hat gute Gründe. Das hier ist ein reiches Land, es gibt viel Unterstützung für die Zivilgesellschaft. Aber wir sehen ein paar Themen für unser Engagement. Das ist der digitale Bereich. Die Diskussion in Sachen Datenschutz ist in Deutschland sehr weit entwickelt. Es macht Sinn, dass wir uns da einbringen. Viele deutsche Organisationen machen tolle Arbeit in Osteuropa oder in Balkanländern mit Beitrittsambitionen in die EU. Andere beobachten die Entwicklungen der Demokratien in Lateinamerika. Deutsche Think Tanks haben eine immer wichtigere Rolle in der Welt. Und wir wollen das unterstützen.

Wie viele Menschen werden hier arbeiten?

Im Moment arbeiten hier 85 Kollegen. Aber dieses Büro wird sich auf 150 bis 200 Menschen vergrößern. Kollegen aus unserem temporären Wiener Büro werden herkommen, wir werden Leute einstellen. Aber die meisten werden nicht an deutschen Programmen arbeiten. Das hier ist eine unserer weltweiten Zentralen.

Wenn sich die Lage in Ungarn eines Tages entspannt, kehren Sie dann zurück?

Wir sind hier, um zu bleiben. Davon werden hoffentlich wir und auch die Stadt profitieren.

