Das erwartet Sie auf der Zeughausmesse

Die Schmuckdesigner Friederike Maltz (l.), Marion Heilig, Joachim Dombrowski in ihrem Atelier in der Auguststraße.

Wer gut zwei Wochen vor Weihnachten noch auf der Suche nach einem ganz speziellen Weihnachtsgeschenk ist, sollte an diesem Wochenende dem Zeughaus Unter den Linden einen Besuch abstatten. Neben den Ausstellungen im Deutschen Historischen Museum wartet derzeit im Innenhof eine Besonderheit: Noch bis Sonntag findet dort die Zeughausmesse statt. Auf einer der bedeutendsten Kunstgewerbemessen Deutschlands stellen in diesem Jahr rund 90 Künstler, Kunsthandwerker und Designer ihre Produkte aus und bieten sie Besuchern zum Kauf an. Diese erwarten auf der Messe unter anderem handgefertigter Schmuck, Keramik oder Lampen.

Zu den Ausstellern gehört auch Friederike Maltz. Die Gold- und Silberschmiedin fertigt zusammen mit Marion Heilig und Joachim Dombrowski in der gemeinsamen Werkstatt samt Ausstellungsraum in der Auguststraße in Mitte Halsketten, Ringe und Ohrringe. Im Grunde hätte sich die Arbeit als Goldschmied seit dem Mittelalter nicht groß verändert, sagt Maltz. Auch heute pfeilt, hämmert und biegt sie Gold, Silber und Stahl in Handarbeit, wie es Generationen von Goldschmieden vor ihr getan haben.

Halsschmuck aus alten Spritzen

Bei Maltz entstehen daraus etwa zarte, fast zerbrechlich wirkende Halsketten. Chaotisch sieht der gekringelte Federstahl auf den ersten Blick aus. Bei näherem Hinsehen erkenn man jedoch ein vollkommen gleichmäßiges Muster, zu dem Maltz das insgesamt 7,5 Meter lange Röhrchen der Halskette gebogen hat und das aufgrund der besonderen Eigenschaften des Federstahls auch bei Drücken und Ziehen immer wieder in die ursprüngliche Form zurückspringt.

Anders arbeitet ihre Atelierpartnerin Marion Heilig. Sie hat sich seit ihrem Studium in den Neunzigern aud das Thema Upcycling spezialisiert. Sie verwendet benutzte Wegwerfartikel und arbeitet sie in ihren Schmuck ein. Eine ihrer Ketten etwa besteht aus den Kopf-Stücken vieler Kunststoffspritzen, die sie mit Feingold belegt hat. In eine Serie ihrer Ringe hat sie Stücke aus alten Checkkarten eingearbeitet. „Die Materialien fallen dauernd an und werden weggeworfen“, sagt sie. So gibt sie den Sachen einen neuen Nutzen. Das findet Anklang. Für mit Gold überzogene Kunststoffarmbänder erhielt sie vor einigen Jahren den Landespreis Gestaltendes Handwerk Berlin.

Zahl der Aussteller und Besucher der Zeughausmesse steigt stetig

Bei der Zeughausmesse stellen jedoch auch andere Gewerke aus. Etwa Anastasya Kosheeva. Die aus Sibirien stammende Designerin benutzt Birkenrinde für ihre Produkte, eine traditionelle Methode aus ihrer Heimat. Aus der abgezogenen hellen Rinde werden so Dosen, Lampenschirme oder geflochtene Sitzflächen für Hocker.

„Schön ist bei der Zeughausmesse das hohe Niveau“, sagt Friederike Maltz, die auch Vorstandsmitglied des Berufsverbands Angewandte Kunst Berlin-Brandenburg ist, der die Messe organisiert. Eine Fachjury wähle unter den vielen Bewerbern die besten als Aussteller aus. Die Messe ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Gab es im ersten Jahr noch 40 Aussteller, sind es heute 90. Es gebe auch immer mehr Besucher, sagt Maltz. „Im vergangenen Jahr mussten zum ersten Mal Gäste draußen bleiben, weil der Andrang zu groß war.“

Das Interesse an Handgemachtem sei viel größer geworden, meint Maltz. Wer auf der Messe also ein handgefertigtes Geschenk kaufen möchte, sollte nicht zu spät erscheinen.

Zeughaus Messe bis Sonntag 9. Dezember 2018 im Zeughaushof am Deutschen Historischen Museum

Öffnungszeiten: Freitag: 10-18 Uhr, Sonnabend: 10-21 Uhr, Sonntag 10-18 Uhr

Eintritt: 8 Euro, ermäßigt 4 Euro inklusive aller Ausstellungen im Deutschen Historischen Museum, offener Abend am Sonnabend ab 18 Uhr mit freiem Eintritt zur Zeughausmesse.