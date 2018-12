Großer Dachstuhlbrand in Mitte - Studentenwohnheim evakuiert

Berlin. In der Köpenicker Straße in Mitte ist es am Mittwochabend zu einem Großbrand gekommen. Dort war der 800 Quadratmeter große Dachstuhl eines im Bau befindlichen Hauses komplett in Brand geraten. „Die ersten eintreffenden Kräfte haben den Dachstuhl bereits in ganzer Ausdehnung brennend vorgefunden“, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr.

Update #Mitte

Es brennt der #Dachstuhl eines im Bau befindlichen Gebäudes. Die @Berliner_Fw ist aktuell mit 90 Kräften von #BF und #FF im Einsatz. 5 #Freiwillige_Feuerwehren sind zur Wachbesetzung alarmiert worden. pic.twitter.com/AcSpi3VLRx — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 5, 2018

Mit ihren Einsatzkräften versuchte die Feuerwehr ein Übergreifen des Brands auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Ein angrenzendes Studentenwohnheim wurde vorsorglich von der Feuerwehr geräumt.

Die Feuerwehr ist in der Köpenicker Straße mit 90 Kräften im Einsatz. Foto: Peise

Da es sich bei dem brennenden Gebäude um einen Baustelle handelte, seien keine Personen bei dem Brand verletzt worden, teilte der Feuerwehrsprecher mit. Auch durch das Feuer selbst sei niemand in Gefahr, hieß es. Die Feuerwehr rechnete am frühen Abend damit, den Brand bis 23 Uhr löschen zu können, sagte ein Sprecher. Um den Brand zu bekämpfen war die Feuerwehr mit 90 Kräften vor Ort im Einsatz.

165/265: wegen eines Feuerwehreinsatzes in der Köpenicker Straße werden die Linien zwischen den Haltestellen U Heinrich-Heines-Straße und Bethaniendamm umgeleitet. Bitte mehr Zeit einplanen. #BVG — BVG Bus (@BVG_Bus) December 5, 2018

Die Köpenicker Straße ist derzeit wegen der Löscharbeiten gesperrt. Die Bus-Linien 165/265 zwischen den Haltestellen U Heinrich-Heines-Straße und Bethaniendamm werden umgeleitet. Das teilte die BVG auf Twitter mit.