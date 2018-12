Neuer ICE 4 wurde in Gesundbrunnen vorgestellt

Berlin. Eine ungewöhnliche Anzeige war Sonnabend am Gleis 9 im Bahnhof Gesundbrunnen zu sehen. Das Reiseziel „Premiere Berlin“. Die Deutsche Bahn hat dort den neuen ICE 4 vorgestellt. Er wird ab 9. Dezember von Berlin nach München und Frankfurt am Main fahren, 13-mal am Tag. Am Sonnabend konnten Interessierte die Wagen drei Stunden lang begutachten, dem Lokführer über die Schulter sehen und im Bordrestaurant Kaffee trinken.

Viele Berliner nutzten die Gelegenheit. „Das Erste, was auffällt“, sagte ein älterer Herr, „ist, dass man mehr Platz hat, um Koffer abzustellen.“ Bis 182 Zentimeter breit sind die Gepäckregale. Vier Stück befinden sich im Abteil. „Das ist sehr gut. Bisher gab es nur ein oder zwei.“ Ebenfalls positiv: „Man hat mehr Beinfreiheit beim Sitzen.“ Erfreut ist der Rentner auch über den Haltegriff, der oben an der Rückenlehne angebracht ist. „Wenn man vorbeigeht, kann man sich daran festhalten. Sonst hat man den Leuten, die sitzen, manchmal in die Haare gefasst.“ Doch der Mittelgang in den Wagen der zweiten Klasse sei schmaler als in den älteren ICEs, stellt er fest. „Wenn ich eine Tasche trage, wird es problematisch.“

Auch Rolf Walter, der häufig mit der Bahn unterwegs ist, sah sich am Sonnabend den ICE 4 an. Beachtlich finde er das Kleinkindabteil und den Familienbereich, so der Steglitzer. Er freute sich auch, dass er sein Faltrad künftig in den größeren Gepäckregalen unterstellen kann. Ihm waren außerdem die verbesserten Bedingungen für mobilitätseingeschränkte Reisende aufgefallen. In den Toiletten gebe es einen Alarmknopf dicht über dem Boden, sagte er. „Wer stürzt, kann diesen Knopf sofort drücken.“ Auch für Sehbehinderte hält der neue Zug Verbesserungen bereit. Informationen zur Wagennummer sind außen in Brailleschrift angebracht. Im Inneren kann man die Nummern der Sitzplätze seitlich an der Kopfstütze lesen und ertasten.

Der neue ICE 4 ist 346 Meter lang. Zu lang für Gleis neun am Bahnhof Gesundbrunnen, an dem sonst Regionalzüge halten. Insgesamt 830 Sitzplätze bietet der Zug, und acht Plätze für Fahrräder. Er schafft eine Spitzengeschwin-digkeit von 250 Kilometer pro Stunde. Nach Angaben der Deutschen Bahn verbraucht der ICE 4 pro Sitzplatz 22 Prozent weniger Energie als der ICE 1. Dazu tragen sein geringeres Gewicht und die windschnittige Form bei.