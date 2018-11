Berlin: Unter den Linden leuchtet es in diesem Jahr bunt

Berlin. Bis zum Schluss blieb es spannend am Boulevard Unter den Linden. Erst zog sich die Suche nach einem Sponsor für die Festbeleuchtung hin, dann sorgte die Farbgestaltung für Irritationen. Am Donnerstagabend schaltete Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) dann die Weihnachtsbeleuchtung an. Die Lichter leuchten in diesem Jahr in Blau, Türkis, Rot und Grün. Die Senatorin zeigte sich ob dieser Farbenpracht „überwältigt“.

Seit Jahren ist es Tradition, dass die Bäume zwischen Wilhelmstraße und Bebelplatz mit einer LED-Leuchtbandkette geschmückt werden. 60 Kilometer war sie stets lang und verlieh den mehr als 220 Bäumen festlichen Glanz. Bislang leuchteten sie in edlem Weiß. Das farbenprächtige Farbkonzept ist eine Neuerung.

Ein Klassiker: die Weihnachtsbeleuchtung Unter den Linden in edlem Weiß.

Lichtkünstler Andreas Boehlke hat das Konzept entwickelt

Verantwortlich für das Lichtdesign zeichnet der Lichtkünstler Andreas Boehlke, der in der Hauptstadt durch das "Festival of Lights" bekannt geworden ist. Befürchtungen, dass es auf dem Prachtboulevard kunterbunt blinken werde, trat er schon im Vorfeld entgegen. "Es wird einen ganz leichten Farbwechsel geben", sagte er. Es seien lange Übergänge vorgesehen. "Alles wird sehr dezent gestaltet sein, der Würde des historischen Platzes angemessen und in weihnachtlicher Atmosphäre gehalten."

Was sagt der Denkmalschutz zu den bunten Farben? Das sogenannte Linden-Statut regelt die Gestaltung des Prachtboulevards. Dort heißt es: "Für die Farbgebung der Fassaden sind gedeckte und ortstypische Farbtöne zu verwenden." Und weiter: "Die Fassaden sind in Stein, mit stumpfer Oberfläche oder Putz auszuführen." Über die Gestaltung der Linden sagt das Statut allerdings nichts.

200.000 Euro kostet der Lichterschmuck

Gesponsert hat die Weihnachtsbeleuchtung die Schwarz Gruppe (Lidl, Kaufland). 200.000 Euro hat sie für die Festbeleuchtung locker gemacht. Wirtschaftssenatorin Ramona Pop zeigte sich auf Twitter begeistert.

Im vergangenen Jahr stand die Festbeleuchtung auf der Kippe. Der Sponsor war wegen der vielen Baustellen auf dem Boulevard abgesprungen. Dann sorgte die Spendenaktion eines Radiosenders dafür, dass die Lichter doch noch angingen. Unternehmen, Geschäftsleute und Hörer folgten dem Aufruf von 105,5 Spreeradio und spendeten fast 100.000 Euro für das Lichtermeer.

Auch am Kudamm glitzert es bunt

Der Kudamm erstrahlt schon seit Mittwochabend in weihnachtlichem Lichterglanz. Hier gehören bunt beleuchtete Figuren fest zum adventlichen Straßenbild dazu. An der Einkaufsmeile finanziert die Wall AG den Lichtschmuck - allerdings in diesem Jahr zum letzten Mal. Auch die Weihnachtsbeleuchtung in der City West hat Andreas Boehlke konzipiert.

