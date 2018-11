Berlin: In Mitte werden Touristen Opfer von Kriminalität

Berlin. Die alljährlichen Kriminalitätsstatistiken der Berliner Polizei haben eines gemeinsam: Der Brennpunkt schlechthin ist das Stadtzentrum, Jahr für Jahr liegt die Kriminalität im Bezirk Mitte am höchsten, zum Teil mit weitem Abstand vor allen anderen Bereichen der Stadt. Auch im aktuellen Kriminalitätsatlas weist Mitte für 2017 die höchsten Zahlen aus. Insgesamt erfasst die Polizei 96.716 Straftaten, dass sind 25.864 Taten auf 100.000 Einwohner. Zum Vergleich: Die nächstfolgenden Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg und Charlottenburg-Wilmersdorf kommen auf etwa 55.000 beziehungsweise 53.000 Delikte. Das schlecht beleumdete Neukölln weist „nur“ etwa 42.000 Taten auf. In Mitte wurden berlinweit die meisten Diebstähle (41.915), Körperverletzungen (7856), Rohheitsdelikte wie Nötigung oder Bedrohung (2221) und Raubtaten (763) begangen.

Die exorbitant hohen Diebstahlsdelikte werden vor allem in den Bereichen verübt, in denen Massen an Touristen unterwegs sind. Ganz vorn liegt der Bereich Alexanderplatz, der auch Teile des Boulevards Unter den Linden und den Gendarmenmarkt umfasst. Hier schlugen Diebe 10.596 Mal zu, dass entspricht 19.221 Taten auf 100.000 Einwohner. Danach folgen, ebenfalls wegen der hohen Zahl an Touristen das Regierungsviertel mit 4592 Diebstählen und Moabit-Ost mit 4458 Taten. Hier ist es der Hauptbahnhof, der vor allem Taschendiebstähle anlockt.

Körperverletzungen – in vielen Fällen bedingt durch Alkohol – gibt es im gesamten Bezirk. Hier dominiert ebenfalls das Areal rund um den Alexanderplatz mit 1763 Delikten, aber auch der soziale Brennpunkt Wedding-Zentrum bringt es auf 1038 Taten. Ähnlich sieht es bei Raubdelikten aus. Die Hotspots für Party-Gänger und Touristen weisen hohe Zahlen aus, in Brennpunkten wie Wedding, Moabit-Nord oder Gesundbrunnen werden allerdings ähnliche Größenordnungen erzielt.

Zu den wenigen Deliktarten, in denen Mitte mit 960 Taten nicht an der Spitze liegt, gehört der Wohnungseinbruch. Die Nobelresidenzen im Regierungsviertel, am Gendarmenmarkt und rund um den Tiergarten sind bestens gesichert, selbst Profis haben wenig Chancen. Gleiches gilt für Sachbeschädigungen durch Graffiti.

