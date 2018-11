Stephan Von Dassel: „Für den Tiergarten gibt es keine Entwarnung“

Mitte. Zeltlager von Obdachlosen, Müll, und der Mord an Susanne Fontaine: Wegen einer Reihe von Negativschlagzeilen über den Tiergarten ging Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel vor einem Jahr an die Öffentlichkeit. Im Gespräch sagt er, was sich seitdem verbessert hat - und wo es weiter hakt.

Herr von Dassel, vor einem Jahr haben Sie Alarm geschlagen. Wie bewerten Sie die Lage heute?

Stephan von Dassel: Die Situation im Großen Tiergarten ist sicherlich besser geworden, das Problem hat sich aber nicht aufgelöst. Das sieht ja jeder, der durch die Stadt läuft. Wir gehen konsequent gegen wildes Campieren vor, aber dadurch hat sich das Problem weitestgehend an andere Orte in Mitte und in andere Bezirke verlagert. Es gibt da noch keine Entwarnung und wir sind fern davon, eine dauerhafte Lösung zu haben.

Ist der Park mit Hilfe der Task-Force-Maßnahmen sicherer geworden?

Die Situation in den Grünanlagen hat sich leicht verbessert. Aber wir kratzen da immer noch an der Oberfläche. Wir müssen weitere Schritte gehen und das Land Berlin muss festlegen, wie es den Problemen begegnen will. Davor drückt sich der Senat. Es geht jetzt darum, bis zum Frühjahr, wenn die Kältehilfeangebote enden, endlich ein einheitliches Vorgehen sicherzustellen, wie wir mit der Obdachlosigkeit umgehen.

Wie könnte ein solches Vorgehen aussehen?

Im Bezirksamt müssen wir zunächst überlegen, wie wir Menschen aus Polen, Tschechien, oder Lettland – denn viele der Obdachlosen kommen aus Osteuropa – ein Dach über dem Kopf geben können. EU-Bürger haben zwar keinen Anspruch auf Sozialhilfe, aber auf eine Unterbringung. Danach müssen wir klären, ob die Menschen hier doch Sozialhilfe oder Krankenversorgung erhalten können. Vielleicht arbeiten sie ja irgendwo, haben aber ihren Lohn nicht bekommen oder können sich davon keine Wohnung leisten.

Als letzten Punkt müssen wir aufenthaltsbeendende Maßnahmen ergreifen, wie es andere Städte bereits machen. Das gilt für Personen, die hier keine Chance auf dem Arbeitsmarkt haben und die dauerhaft auf Hilfe angewiesen wären. Doch nur, wenn man die ersten beiden Schritte versucht hat, kann man über den dritten nachdenken. Alle drei gehören zusammen.

Bräuchte es eine neue Steuerungsrunde zwischen Ämtern und sozialen Trägern für den Großen Tiergarten?

Das wäre für uns sehr wichtig. Und es wäre eigentlich Aufgabe des Landes, so etwas zu etablieren. Zum Teil werden vom Senat soziale Projekte bezahlt, von denen wir nichts wissen und die in Konkurrenz zu unseren eigenen Bemühungen stehen. Bei vielen Angeboten der Straßensozialarbeit ist mir völlig unklar, wer sie wie steuert. Da gibt es erheblichen Nachholbedarf. Doch mir wurde zugesagt, dass es einen Runden Tisch geben wird, um die Zusammenarbeit abzustimmen.

Würden Sie Berlinern empfehlen, den Park nachts zu queren?

Ja. Das mache ich ja auch selber, allerdings meist mit dem Fahrrad. Es gibt immer wieder die Diskussion um die Beleuchtung der Grünanlagen. Man kann sicher über umweltverträgliche Beleuchtungsvarianten nachdenken. Aber der Tiergarten ist eine große Naturfläche, die Tiere brauchen eben auch Dunkelheit. Ich jedenfalls fürchte mich im Tiergarten nie.

