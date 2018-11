Der Bezirk braucht beim Tiergarten Hilfe vom Senat

Mitte. Ob für Public-Viewing, Einheits- oder Silvesterfeier oder früher für die Loveparade: Bei großen Ereignissen nationaler und internationaler Bedeutung liefert der Große Tiergarten die Kulisse. Er ist Aushängeschild und Touristenmagnet und bietet den Berlinern ein riesiges Erholungsgebiet mitten in der Stadt. Doch so wichtig der Tiergarten für Berlin ist, so wenig hat sich das Land um seinen größten Park zuletzt gekümmert.

Vor einem Jahr schlug Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel Alarm: Obdachlose hatten Zeltlager aufgeschlagen und Bezirksmitarbeiter angegriffen, Jugendliche prostituierten sich auf einem Elendsstrich. Der Mord an Susanne Fontaine löste in ganz Berlin Entsetzen aus. Damals rief der Senat umgehend eine Task-Force ins Leben. Ein Jahr später zeigt sich, dass der Schnellschuss langfristig wenig Wirkung gezeigt hat.

Bezirk erhält bei Mammut-Aufgabe kaum Unterstützung

Nachdem der Aufschrei vorbei war, scheint auch der Senat das Interesse am Thema schnell wieder verloren zu haben. Der Bezirk Mitte erhält bei der Mammut-Aufgabe Großer Tiergarten wenig Unterstützung vom Land. Und was der Senat an Arbeit sozialer Träger finanziert, ist mit den Kräften des Bezirks schlecht oder gar nicht koordiniert.

Doch der Große Tiergarten ist für Berlins Außenwirkung erst recht aber für den Alltag der Berliner selbst zu wichtig, als ihn sich nur sporadisch vorzunehmen. Die Probleme zu groß, um sie nur halbherzig zu anzugehen. Bei Berlins größtem Park muss der Senat mehr Verantwortung übernehmen.

